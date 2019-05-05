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İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan 'jet imam' uyarısı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 05.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, halk arasında 'jet imam' olarak bilinen Teravih namazını hızlı kıldıran imamlarla ilgili uyarıda bulundu.

İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan 'jet imam' uyarısı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Ramazan ayı ile birlikte tekrar gündeme gelen 'jet imam'lar hakkında uyarı yaptı. Yılmaz, "Ramazanda teravihi tam kılalım derken, jet hızıyla kılmak uygun değil. Teravih namazını hem manasına hem de lafzını zayi etmeyecek şekilde belli bir hızda okumak gerekiyor" dedi.

Ramazan ayının önemine vurgu yapan Yılmaz, "Gördüklerimiz, okuduklarımız, duyduklarımız, yaşadıklarımız bizim dini hayatımız, gönül dünyamızla ilgili birtakım kirlenmelere vesile oluyor. Ramazan bizi temizlemek, arıtmak, arındırmak, fabrika ayarlarımıza döndürmek üzere geliyor diye konuştu.

Yılmaz, "İstanbul'da bu yıl 97 camide hatimle, 30 camimizde enderun usulü teravih namazı kılınacak. Tefsir ve mukabele programı yapılacak cami sayısı 43. Bunun yanında Sakal-ı Şerif ziyareti de camilerimizde olacak. İnsanlar, 247 camide itikafa girecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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jet imam hasan kamil yılmaz teravih namazı

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