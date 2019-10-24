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Şişli’de hareketli dakikalar! 'Deprem' eylemi

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.10.2019 17:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hakkında yıkım kararı verilen ve boşaltılan 9 katlı binanın 8'nci katında oturan kadın kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia ederek cama çıkıp, eylem yaptı.

Şişli’de hareketli dakikalar! 'Deprem' eylemi

26 Eylül de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Şişli, İzzetpaşa Mahallesi Pırlanta Sokakta bulunan 9 katlı binada hasar oluştu. Mühürlenerek boşaltılan binaya yıkım kararı çıktı. 8'inci katta oturan bina sakinlerinden Nimet O. mühürlü binaya girerek kendilerine kalacak yer gösterilmediği ve yardım yapılmadığını iddia edip, cama çakarak eylem yaptı.

Yetkililerin olay yerine gelmesini isteyen kadın 3 saattir eylemine devam ediyor. Polis olay yerinde şerit çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri de şişme branda açarak önlem aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

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istanbul Şişli intihar intihar girişimi

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