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İstanbul Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı

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GÜNDEM  | 27.06.2019 18:08 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de belediye temizlik işçisi, hurdacının baltalı saldırısına uğradı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultangazi Belediyesi temizlik işçisi Umut Salgın ve mesai arkadaşları çöp toplama aracıyla 50. Yıl Mahallesi'ne geldi. Bir sokakta çöp konteynerlerinin yanında hurda arabasını parçalayan kişiyi gören Salgın, çevreyi kirlettiği için uyarıda bulundu. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Tartışmaya hurdacının bir arkadaşı da katıldı. Hurdacı ve arkadaşı temizlik işçilerine saldırdı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Umut Salgın, çöp konteynerlerini kamyonunun içerisine yerleştirmek için arkasını döndü. Bu esnada ismi öğrenilemeyen hurdacı, elindeki baltanın tersiyle Salgın'ın beline vurdu. Yere yığılan Umut Salgın, acı içinde kıvrandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 38 yaşındaki Umut Salgın'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Salgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçan iki saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

TEMİZLİK İŞÇİSİ SALGIN, O ANLARI ANLATTI

Olay anını anlatan temizlik işçisi Umut Salgın, “Olay yerine geldiğimizde el arabasını kırıyordu. Çöp konteynerlerini kamyona takamıyorduk. Kendisine parçaladığı arabayı az kenara çekmesini ve etrafı kirlettiğini söyledim. Zaten sarhoşlardı. Bana 'Sen kimsin? Vergini, maaşını benden alıyorsun' dedi. Ben de 'dayı zaten parçalıyorsun hem etrafı kirletiyorsun, hem de konteyneri kamyona takamıyoruz' diye uyardım. Ben arkamı döndüm baltayla vurdu bana. Vurduktan sonra kaçmış" dedi.

'BİZE, 'SİZİN VERGİNİZİ BİZ VERİYORUZ' DEDİ'

Bir başka temizlik işçisi de "Arkadaşımıza arkasından baltayla vurdu, kaçtı gitti. İki kişilerdi. Diğeri de bıçak çekti. Birinin elinde balta vardı. Diğeri de yerde olan bıçağı aldı" diyerek olayı anlattı. (DHA)

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sultangazi temizlik işçisi baltalı saldırı

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