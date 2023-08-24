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İstanbul'u terk edip Muğla'ya yerleşmişti! Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı yeni mesleğiyle şaşırttı

24.08.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıları ve danslarıyla 2000'li yıllara damga vuran Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Şehir yaşamını terk ederek Ege'ye yerleşen Bakıcı'nın yeni mesleğini duyanlar çok şaşırıyor.

Gülçin Ergül, Yasemin Yörük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın yer aldığı Hepsi Grubu, dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vurmuştu. 2000'li yılların başında müzik listelerini altüst eden Hepsi Grubu, 2013 yılında dağıldı. Grubun üyesi Eren Bakıcı ise İstanbul'u terk ederek Muğla'ya yerleşti.

HEPSİ 2

Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Eren Bakıcı'nın yeni mesleği herkesi şaşırttı.

HEPSİ EREN

Güçlü sesiyle dikkat çeken Bakıcı şimdilerde seramik tasarımı yapıyor. Ünlü isim kendi tasarladığı ve ürettiği seramikleri satarak geçimini sağlıyor.

Eren Bakıcı mesleği 3

1984 yılında İstanbul'da doğan Eren Bakıcı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Bale eğitimi aldı.

Eren Bakıcı MESLEĞİ 2

2006 yılında modern dans eğitimini tamamlayan Bakıcı, yurt dışındaki ünlü dans okullarına gitti.

Eren Bakıcı 1 melseği

Bir süre İngiltere ve Macaristan'da yaşayan şarkıcı; şan, piyano ve oyunculuk dersleri de aldı.

Eren Bakıcı 4

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunan Bakıcı, Hepsi 1 ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi yapımlarda yer aldı.

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Sempatikliğiyle hala geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eren Bakıcı, yaşamına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Sık sık seyahat eden Bakıcı'nın gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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