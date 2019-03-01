İstanbul'un göbeğinde taciz ve darp! Kadın öğretmen kabusu yaşadı

Kanal D Ana Haber'in haberine göre, Bengül Püsküllü bir çocuk annesi ve Bağcılar'da öğretmenlik yapıyor.

Geçtiğimiz salı günü alışveriş için dışarıya çıktı. 17 yıldır oturduğu mahallede markete gidecekti ancak başına hiç beklenmeyen bir şey geldi. Önce sözlü tacize uğradı ardından da apartmanın girişinde hiç tanımadığı biri tarafından darp edildi.

SALDIRGAN HALA YAKALANAMADI

Bengül Püsküllü, yaşanan olayın ardından darp raporu aldı ve şikayetçi oldu ancak 48 saat geçmesine rağmen saldırgan yakalanamadı. Bengül öğretmen her gün okula gidiyor ancak sokağa çıktığında o korkuyu tekrar yaşıyor.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis, saldırganların izini sürüyor.

"GEL, GEL, SANA GÜNÜNÜ GÖSTERECEĞİM"

Püsküllü, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:

"Eşim ameliyat olmuştu. O yatarken ben de 'marketten bir şeyler alayım' dedim. Parka doğru girdi, Bana 'Gel gel, sana gününü göstereceğim' dedi. 'Yürü git' dedim. Arkasından 'Hişt hişt dostum." diye seslendi. Göz ucuyla baktım yukarıda bana laf atan şahsı gördüm. Küfürlü bir kelime söyledi. 'Ne diyorsun sen? dedim. Meğer beni önceki marketten takip etmeye başlamış. Sana gününü göstereceğimi söylemedim mi dedi. Ne diyorsun dedim. Şu taraftan bir tane vurdu."

Bengül Püsküllü'nün eşi ise, "Bir erkek olarak kanıma dokunuyor. Zoruma gidiyor. Ben bu zamana kadar laf söylememişken, elimi kaldırmamışken elin adamı gelsin sizin eşinizi yumruklasın. Bir an önce bulunup emsal bir cezayla cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

