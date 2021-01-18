İstanbul’un köpekleri dünya çapında haber oldu

İstanbul'daki üç farklı sokak köpeğine odaklanan Stray isimli belgesel tarzındaki film, dünya çapındaki büyük sitelerde haber oldu. Ayrıca filmin ilk fragmanı da paylaşıldı. Elizabeth Lo imzalı film şimdiye kadar Sundance Film Festival, Tribeca Film Festival gibi festivallerde gösterildi.

STRAY HAKKINDA

Türkiye, sokak köpeklerinin kanunen öldürülmemesi ve yakalanmaması konusunda sayılı ülkelerden biri. Özellikle ülkemizde sokakta birçok sokak hayvanı görebiliyoruz. Stray, İstanbul'daki sokak köpeklerine ancak özellikle üç sokak köpeğine odaklanan bir film. Zeytin, Nazar ve Kartal isimli bu üç köpeğin sokaktaki yaşamının nasıl olduğuna, toplumla birlikte nasıl yaşadıklarına odaklanıyor. Belgesel tarzında olacak bu film, iç karartıcı bir film veya sizi depresyona sokacak bir film değil. Sadece bu köpeklerin etrafı ile olan etkileşimlerini, günlük yaşamla ne kadar bütünleştiklerini anlatacak. Yalnızca İstanbul'da şu anda 100.000'in üzerinde sokak köpeği bulunuyor.

Film; Variety, The Hollywood Reporter ve Screen Daily gibi dünya çapında takip edilen ve film sektörünün önemli sitelerinde haber oldu.