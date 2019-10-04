İstanbul'un tarihi hamamlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Pürüzsüz mermerlerin kubbeden vuran ışık huzmeleriyle parladığı, mis gibi sabun kokularının sıcak sulardan yükselen buğuya karıştığı masalsı bir dünyadır hamamlar. Bir yandan asırlara uzanan tarihleri, mimarileri ve buralara yolu düşenlerin hikayelerinin büyüsüne kapılır, bir yandan da geleneksel bakım kürleri ve özel masajlarla kendimizi yenilenmiş hissederiz.

Ünü İstanbul’dan dünyaya yayılan tarihi hamamlar şehrin bize sunduğu en güzel keyif adreslerinden. Kendinize bir hamam keyfi hediye etmek sizce de güzel olmaz mı?

1- AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI

Hürrem Sultan’ın, 16. yüzyılda Mimar Sinan’a inşa ettirdiği, şimdiki adıyla Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı’nda size, kese köpük masajıyla birlikte baş ve boyun masajının uygulandığı, bu rahatlatıcı terapinin ardından da Osmanlı usulü şerbetin ikram edildiği Pir-ü Pak ritüelini öneriyoruz.

2- CAĞALOĞLU HAMAMI

1741 yılında yapılan bu görkemli yapı, İstanbul’un en büyük hamamlarından biri. Geniş kubbeleri, fıskiyeli mermer havuzu ve işlemeli sütunlarıyla göz kamaştıran Cağaloğlu Hamamı, ziyaretçilerine sunduğu geleneksel kese köpük masajı terapisiyle bir zaman yolculuğu yaşatıyor adeta.