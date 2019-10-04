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İstanbul'un tarihi hamamlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 04.10.2019 21:29 | Son Güncelleme

Soğuk havaları karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde hem içinizi ısıtacak hem de rahatlamanızı sağlayacak bir kaçamak yapmaya ne dersiniz? Yüzlerce yıldır sultanlardan ünlülere dek sayısız kişinin keyif yaptığı tarihi hamamları yeniden keşfetmenin tam mevsimi! İşte büyülü kentin tarihini keşfederken bir yandan da o günleri yaşamak isteyenler için mutlaka gidilmesi gereken İstanbul'un tarihi hamamlar.

İstanbul'un tarihi hamamlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Pürüzsüz mermerlerin kubbeden vuran ışık huzmeleriyle parladığı, mis gibi sabun kokularının sıcak sulardan yükselen buğuya karıştığı masalsı bir dünyadır hamamlar. Bir yandan asırlara uzanan tarihleri, mimarileri ve buralara yolu düşenlerin hikayelerinin büyüsüne kapılır, bir yandan da geleneksel bakım kürleri ve özel masajlarla kendimizi yenilenmiş hissederiz.

Ünü İstanbul’dan dünyaya yayılan tarihi hamamlar şehrin bize sunduğu en güzel keyif adreslerinden. Kendinize bir hamam keyfi hediye etmek sizce de güzel olmaz mı?

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1- AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI

Hürrem Sultan’ın, 16. yüzyılda Mimar Sinan’a inşa ettirdiği, şimdiki adıyla Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı’nda size, kese köpük masajıyla birlikte baş ve boyun masajının uygulandığı, bu rahatlatıcı terapinin ardından da Osmanlı usulü şerbetin ikram edildiği Pir-ü Pak ritüelini öneriyoruz.

2- CAĞALOĞLU HAMAMI

1741 yılında yapılan bu görkemli yapı, İstanbul’un en büyük hamamlarından biri. Geniş kubbeleri, fıskiyeli mermer havuzu ve işlemeli sütunlarıyla göz kamaştıran Cağaloğlu Hamamı, ziyaretçilerine sunduğu geleneksel kese köpük masajı terapisiyle bir zaman yolculuğu yaşatıyor adeta.

3- KILIÇ ALİ PAŞA HAMAMI

Mimar Sinan’ın bir başka şaheseri olan Kılıç Ali Paşa Hamamı, İstanbul’un denizcilikle bağdaşmış en eski bölgelerinden Tophane’de, Kılıç Ali Paşa tarafından, Osmanlı donanmasının askerlerine hizmet vermesi için 16. yüzyılda inşa ettirilmiş.

Şimdi ise, dinlenme bölümünde yumuşacık yastıklara oturup şerbetinizi yudumladıktan sonra geleneksel bir hamam ritüeli yaşayacağınız, büyüleyici bir atmosfere sahip çok özel bir mekan olarak hizmet veriyor.

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4- GALATASARAY HAMAMI

1481 yılında Sultan 2. Beyazıt tarafından Galatasaray Lisesi’nin hemen yanına inşa ettirilen Galatasaray Hamamı, bir zamanlar lise öğrencilerine hizmet veriyormuş.

Mekan, kese, sabunlu masaj, köpük banyosunun ardından egzotik kokulu bir yağ ile yapılan aromaterapi özellikli masajı içeren Pasha servisiyle misafirlerine untulmaz bir deneyim yaşatıyor.

5- AĞA HAMAMI

İstanbul’un en eski hamamı olarak bilinen Ağa Hamamı, Fatih Sultan Mehmet tarafından av köşkü ve hamam olarak yaptırılmış.

İstanbul’un en güzel semtlerinden Çukurcuma’da bulunan Ağa Hamamı, kese, köpük banyosu, özel yağ ile masaj ve yosun maskesini içeren Osmanlı paketiyle içeri adım attığınız andan itibaren size ayrıcalıklı bir hamam deneyimi sunacak.

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istanbul Hamam

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