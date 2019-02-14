Mynet Trend

İstanbul'un yanı başında etkisini arttırdı! Sıcaklık 2 dereceye kadar düştü!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 14.02.2019 04:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah başlayan kar yağışı, gece etkisini artırarak devam etti.

İstanbul'un yanı başında etkisini arttırdı! Sıcaklık 2 dereceye kadar düştü!

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Malkara genelinde beklenen kar yağışı gece etkisini gösterdi. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

5c64971367b0a925383ebf54

METEOROLOJİ 3 İL İÇİN DE UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "perşembe günü başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Bolu'nun yüksekleri, Bursa'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik'in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor.

Bolu, Bursa ve Bilecik'te görülecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor." denilmişti. (İHA)

Sevgililer Günü hediyesi arayanlara...


PARTNEREn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdiEn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdi
İntihar etmek için kayalıklara çıktı, vazgeçti ama...İntihar etmek için kayalıklara çıktı, vazgeçti ama...
Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla bunu yapacak! Tüm halkı davet ettiKılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla bunu yapacak! Tüm halkı davet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Malkara kar yağışı

En Çok Okunan Trend Haberler

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Nihat Zeybekci'den 'şarap' sorusuna yanıt

Nihat Zeybekci'den 'şarap' sorusuna yanıt

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta genç kız intihardan vazgeçti, ayağı kayınca kayalıklardan yuvarlandı

İntihar etmek için kayalıklara çıktı, vazgeçti ama...

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat ile döner dağıtacak

Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla bunu yapacak! Tüm halkı davet etti

İstanbul'da Manukyan'a ait eski binada çökme

Sadece 7 saniye ile kurtuldular! Büyük şans!

Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

Akıllara durgunluk veren bina! Yer: Bağcılar

İzmit'te ruhsatsız otele fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Ruhsatsız otelde iğrenç olay!

Gece kulübünde tanıştı, otel odasına gidince hayatının şokunu yaşadı

Gece kulübünde tanıştı, otel odasında hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.