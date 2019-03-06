İstanbul'un yanı başında saklı bir cennet: Güzeldere Milli Parkı

Canım ülkem her yeri ayrı güzel. Güzeldere Milli Parkı Düzce'nin Gölyaka ilçesine 19 kilometre uzaklıktaki muhteşem doğanın içinde saklı kalmış cennet bir yer. Bolu’ya 1 saat uzaklıktaki milli park bölgede görülebilecekler yerler arasında en güzeli. Milli parka fındık ağaçlarının arasında dar uçurumu ve bol dağ yollarından ulaşabilirsiniz. Ulaşımın gerçekten biraz yorucu olmasına rağmen manzara açısından müthiş diyebilirim o yüzden İstanbul araç kiralama seçeneklerini değerlendirip yola çıkın. İstanbul’dan Düzce’ye uzanan yoldaki manzaranın tadını çıkarın. Burası doğa güzelliği ile insanın ömrüne ömür katar. Görselde de gördüğünüz gibi isterseniz çadırınızı kurup doğal kamp alanında huzurun keyfini sürebilirsiniz.

Milli parkın içinden saklı kalmış cennetlerden olan Güzeldere şelalesini ziyaret etmenizi önerim. Zira ülkemde gördüğüm saklı kalmış cennet yerlerden biri burası bence. Pek az kişinin bildiğini söyleyebilirim.

Bu muhteşem doğa güzelliğinde gece yıldızları izlemek ne hoş olurdu değil mi? Rakım ve doğa şartları itibari ile buranın bir çok yere göre geceleri soğuk olacağını hatırlatmak isterim. Milli parkın içerisindeki işletmede tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir güzel bir alabalık ziyafeti yapabilirsiniz.