İstanbul'un yanı başında saklı bir cennet: Güzeldere Milli Parkı

Canım ülkem her yeri ayrı güzel. Güzeldere Milli Parkı Düzce'nin Gölyaka ilçesine 19 kilometre uzaklıktaki muhteşem doğanın içinde saklı kalmış cennet bir yer. Bolu’ya 1 saat uzaklıktaki milli park bölgede görülebilecekler yerler arasında en güzeli. Milli parka fındık ağaçlarının arasında dar uçurumu ve bol dağ yollarından ulaşabilirsiniz. Ulaşımın gerçekten biraz yorucu olmasına rağmen manzara açısından müthiş diyebilirim o yüzden İstanbul araç kiralama seçeneklerini değerlendirip yola çıkın. İstanbul’dan Düzce’ye uzanan yoldaki manzaranın tadını çıkarın. Burası doğa güzelliği ile insanın ömrüne ömür katar. Görselde de gördüğünüz gibi isterseniz çadırınızı kurup doğal kamp alanında huzurun keyfini sürebilirsiniz.
Milli parkın içinden saklı kalmış cennetlerden olan Güzeldere şelalesini ziyaret etmenizi önerim. Zira ülkemde gördüğüm saklı kalmış cennet yerlerden biri burası bence. Pek az kişinin bildiğini söyleyebilirim.
Bu muhteşem doğa güzelliğinde gece yıldızları izlemek ne hoş olurdu değil mi? Rakım ve doğa şartları itibari ile buranın bir çok yere göre geceleri soğuk olacağını hatırlatmak isterim. Milli parkın içerisindeki işletmede tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir güzel bir alabalık ziyafeti yapabilirsiniz.
Ormanda yürüyüş yaparak burada geçireceğiniz zamanı daha da güzelleştirmek sizin elinizde. Gür ormanların içinde muhteşem bir doğa ortamında dinginliğin keyfini yaşayacağınızı düşünüyorum. Tabiatın verdiği bu güzelliği daha fazla anlatmak yetersiz kalacak. Yerinde görün derim ve huzurun keyfini çıkarın.
Burası coğrafi konumdan dolayı ulaşımı çok kolay olmasa da kesinlikle görülmeyi hak ediyor. Öyle ki bölge hep yeşillik ve insana huzur veriyor. Yolu biraz meşakkatli olsa da gelip görülmeli hatta mümkünse kalınmalı. İstanbul ve Ankara çevresinde yaşayanlar için tam bir hafta sonu kaçamağı yapabileceği bir yer Milli park. Sessiz, sakin, yeşil ve huzurlu. Ben kısa bir gezinti için uğradığım bu doğası nefis yere tekrar bir kaç gün kalmak için geleceğim. Hadi Güzeldere Milli Parkına gelin, ama doğaya iyi bakın olur mu? İnsanoğlunun belki de en önemli huzur bulduğu yerdir doğa. Korumalıyız, daha iyi daha mutlu ve daha güzel bir gelecek için sahip çıkmalıyız.
Doğayı koru ve sev!
Keşfetmeniz dileğiyle...
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