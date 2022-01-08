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İstanbul’un yanı başında yeni turizm rotası: Saray

08.01.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megakent İstanbul’un yanı başındaki Tekirdağ’ın Saray ilçesinin doğal güzellikleri ile turizmde yıldızı parlarken, ilçe görenleri kendine hayran bırakıyor.

İstanbul’un yanı başında yeni turizm rotası: Saray

Megakent İstanbul’un yanı başında bulunan Tekirdağ’ın Saray ilçesi son dönemlerde yıldızı parlayan tatil merkezleri arasında yer alıyor. Doğa turizmi ile adından söz ettiren Saray ilçesinde keşfedilmeyi bekleyen onlarca doğal mekanın yanı sıra mandaların su keyfini izlemek de mümkün. Bölgedeki mağaralar, kanyonlar, dereler, deniz ve daha onlarca güzel mekanın yanı sıra manda yetiştiriciliği ve tarım faaliyetleri bölge halkına katkı sağlıyor. Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından bölgede yapılan keşif çalışmaları sonucu eko-turizm, doğal-turizm ve agro-turizm alanlarında keşfedilen yeni doğal güzellikler ve bölgede yapılan tarım faaliyetleri ile hayvan yetiştiriciliği konusunda çeşitli raporlar tutularak, bölgede yapılması gereken çalışmalar konusunda bakanlığa bildirimde bulunuluyor.

PANDEMİ DÖNEMİNCE İLÇENİN YILDIZI PARLADI

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Özellikle pandemi sonrasında Tekirdağ’ın en fazla parlayan yıldızı Saray ilçemiz ve çevresi. Çünkü pandeminin ortaya çıkardığı sıkıntılardan sonra eko-turizm, doğal-turizm alanında ve agro-turizm alanında en önemli avantajlara sahip bir yerimiz Saray ilçemiz. Oradaki Laladere piknik alanları, Bahçeköy, Güngörmez, Güneşkaya Mağarası, Kanara Kanyonu, tarım alanları, özellikle bin 600 tane mandanın bulunduğu ortam, o mandaların yetişme ve beslenme durumları, aynı zamanda su özelliklerine sahip avantajları eko-turizm ya da doğal turizm olarak çok ilgi çekmektedir. Saray’ın en önemli avantajlarından biri de zaten İstanbul’a çok yakın olması. Yani bir, bir buçuk mesafede insanlar bu doğa harikası yere ulaşarak, oradaki mandaları doğal ortamlarında görüyorlar. Mandalardan elden edilen kaymakları ve yoğurtları ya da sütleri elde edebiliyorlar" dedi.

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Bölgedeki güzellikler hakkında bilgi veren Hacıoğlu, "Burada mağaraları gezebiliyorlar. Oranın o doğal ortamını, harika havasını teneffüs ediyorlar. Ayrıca Laladere ve Bahçeköy’deki piknik alanları ailelerin çok rahat bir ortamda fevkalade piknik yapmalarına da imkan sağlıyor. Ayrıca yine Saray, bolet mantarıyla çok ün kazanmış durumda. Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak hem bolet mantarını hem de Saray manda yoğurdunu coğrafi işaret almasıyla ilgili çalışmaları paydaş kurumlarla beraber yürütme gayreti içerisindeyiz. Kanuni döneminin ünlü sadrazamı Ayaz Paşa’nın yaptırdığı Ayaz Paşa Camii’ni içerisinde bulunduran Saray ilçemiz, eko-turizm, doğal-turizm ve agro-turizm olarak çok önemlidir. Eski adıyla Kastro, yeni adıyla Çamlıkoy zaten nehir ile denizin buluştuğu bir doğa harikası. Zaten bir cazibe merkezi. Bu cazibe merkezini eko-turizm, doğal-turizm ve agro-turizm ile canlandırarak yanı başımızdaki devasa İstanbul’un hizmetinde olacağız inşallah” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bi doğurmadın gitti be şişkocum
şu kadını bi tiksinç bulan benmiyim acaba

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