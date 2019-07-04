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İstanbul Valiliği'nden 'gürültü kirliliği' kararı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.07.2019 07:32 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, müzik yayını yapan tesis ve işletmelerde gürültü sınır değerlerinin sağlanması amacıyla denetimleri sıklaştırma kararı aldı.

İstanbul Valiliği'nden 'gürültü kirliliği' kararı!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Valiliğe intikal eden gürültü kirliliğine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda ilgili kurum ve kuruluşlar, İstanbul Ticaret Odası yetkilileri ve sektör temsilcileriyle Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, müzik yayını yapan tesis ve işletmelerde Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gürültü sınır değerlerinin sağlanması amacıyla denetimlerin sıklaştırılmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Müzik yayını yapan tesis ve işletmelerin gürültü seviyelerini ilgili yönetmeliğin öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri yasal zorunluluktur. Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tesis ve işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

resmnı gazete

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gürültü istanbul İstanbul Valiliği Resmi Gazete

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