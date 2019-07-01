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İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar da İstanbul Valiliğin resmi twitter hesabından paylaşıldı. Ancak ilk yapılan ve dakikalar sonra silinen paylaşımda, duvarda asılı duran Atatürk resminde Atatürk'ün kaşlarının montaj programıyla kalınlaştırılıp birleştirildiği gözlendi. İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, paylaşımın yapıldığı sırada karartının sehven olduğunu açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan ve kısa süre içinde silinen Atatürk fotoğrafı sosyal medyada büyük tepki çekti. Atatürk'ün kaşlarının montaj programıyla kalınlaştırılıp birleştirildiği gözlendi.

İŞTE VALİLİĞİN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAFLAR:

valilk

ataturk

İkinci kez paylaşılan fotoğrafta, boyama işleminin yok olduğu görüldü.

vaa

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kabulleri sonrasında İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde yer alan karartıya ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin twitter hesabından paylaşımı kendisinin yaptığını aktaran İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, fotoğraf üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı olduğunu kaydetti.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Durumun telefonundaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edildiğini ve hemen gerekli müdahalenin yapıldığını aktaran Karadeniz, “Bu teknik aksaklık nedeniyle oluşan durumun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde meydana gelmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Fotoğrafın orjinalinde kesinlikle böyle bir durum yok. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, kendi telefonumda fotoğrafı düzenleme işleminin ekran videosunu sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum” diyerek karartının nasıl meydana geldiğine ilişkin bir video paylaştı.


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