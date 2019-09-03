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İstanbul ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı! (Meteoroloji son hava durumu tahmini 3 Eylül)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.09.2019 07:52 | Son Güncelleme

Meteorolji son hava durumu tahminini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlan 3 Eylül Salı hava durumu raporuna göre bugün İstanbul ve çevresinde rüzgarlı bir hava bekleniyor. Rüzgarın 60 kilometre hıza kadar ulaşması beklenirken vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. İşte 3 Eylül hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler…

İstanbul ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı! (Meteoroloji son hava durumu tahmini 3 Eylül)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

hava durmu

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

hava durmu 2

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

hava durumu 3

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 29°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Salı) zaman zaman 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’de yer yer 2,5m Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) zaman zaman 6 (50 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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meteoroloji hava durumu 3 eylül hava durumu hava durumu tahmini rüzgar istanbul

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