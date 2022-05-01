İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşan Çerkezoğlu, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına yasaklı olmasına tepki göstererek, "Bu 1 Mayıs'ta bir kez daha Taksim yasağını asla kabul etmeyeceğimizi, Taksim irademizden vazgeçmeden Maltepe Meydanı ve Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda buluşacağımızı ve mutlaka bu ülkede, İstanbul'da, bu kentte Taksim Meydanı'nda 1 Mayısları yaptığımız; eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin Türkiye'sini, yani emeğin Türkiye'sini kurma kararlılığımızı bugün burada bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu, bütün Türkiye ve dünya işçi sınıfının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını ifade etti.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından buradan ayrıldı.

