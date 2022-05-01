İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.
Burada konuşan Çerkezoğlu, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına yasaklı olmasına tepki göstererek, "Bu 1 Mayıs'ta bir kez daha Taksim yasağını asla kabul etmeyeceğimizi, Taksim irademizden vazgeçmeden Maltepe Meydanı ve Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda buluşacağımızı ve mutlaka bu ülkede, İstanbul'da, bu kentte Taksim Meydanı'nda 1 Mayısları yaptığımız; eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin Türkiye'sini, yani emeğin Türkiye'sini kurma kararlılığımızı bugün burada bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.
Çerkezoğlu, bütün Türkiye ve dünya işçi sınıfının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını ifade etti.
Gruptakiler, basın açıklamasının ardından buradan ayrıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz