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İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor

15.08.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilçelerden toplanan çöpleri geri dönüşüm tesislerine aktarmakla görevli İSTAÇ AŞ'de taleplerinin karşılanmaması halinde greve çıkacaklarını bildirdi.

Arslan, basın mensupların yaptığı açıklamada, İBB'ye bağlı İSTAÇ AŞ ve İSPER'de Hizmet-İş Sendikası olarak toplu iş sözleşmesi süreci yürüttüklerini belirtti.

Sözleşme görüşmelerinin iki şirketteki toplam 11 bin üyelerini ilgilendirdiğini vurgulayan Arslan, şu bilgileri paylaştı:

"Geçtiğimiz günlerde İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim ve Ulaşım AŞ'de DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile bir sözleşme imzalandı. Bize de bu sözleşmenin koşullarıyla imza atmamız teklif edildi. Bunu kabul etmedik. '25 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesi bizim açımızdan sürdürülebilir değil' dedik. Bu konudaki uyuşmazlık devam ediyor. Arabulucu raporu önümüzdeki günlerde gelecek, sonrasında grev kararı almamız gerekiyor. Grev kararı almaya doğru gidiyoruz. Üyelerimiz ise grev oylaması yapmadan direkt grev kararı almamızı istiyor."

"TALEBİMİZ 25 BİN LİRADAN BAŞLAYAN ÜCRET SKALASI"

İSTAÇ AŞ'de sözleşme kapsamında 5 bin 500 işçinin bulunduğunu ve bu işçilerin ilçelerden toplanan çöpleri geri dönüşüm tesislerine aktarmakla görevli olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"İlçe belediyelerinin topladığı çöpler, İBB'ye ait 9 adet katı atık aktarma istasyonuna biriktiriliyor. Buradaki çöpler İBB tarafından daha büyük araçlarla düzenli depolama sahalarına ve geri kazanım tesislerine taşınıyor. İSTAÇ AŞ'deki arkadaşlarımız tüm bu kritik süreci yürütüyor. Grev halinde ilçelerden gelen çöpler transfer bölgelerinde kalacak, transfer bölgelerinde çöp yığınları olunca da ilçelerde çöpler ya toplanamayacak ya da toplansa da boşaltılamayacak."

Arslan, greve gidilmeden uzlaşmayla sözleşmeyi imzalamak istediklerini ifade ederek, 1 Temmuz'dan geçerli 25 bin liradan başlayan bir ücret skalası oluşturmayı talep ettiklerini kaydetti.

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