İstanbul'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda denetim noktası oluşturdu.

Havadan dron destekli yapılan denetimde, kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi.

Kırmızı ışıkta durmayan 7 sürücüye 951'er lira para cezası kesilirken, emniyet kemeri ve kask takmayan, trafik işaretleri ve levhalarına uymayan, sınıfına uygun sürücü belgesiyle araç kullanan, sürücü belgesini yanında bulundurmayan, plakasız araç kullanan sürücülere toplamda 47 bin 243 lira ceza verildi.

Uygulamada, iki motosiklet de trafikten men edildi.

