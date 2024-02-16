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İstanbul'da HÜDA PAR'dan İsrail protestosu

AA AA
16.02.2024 07:45 | Son Güncelleme:
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HÜDA PAR üyesi bir grup, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Levent'teki Başkonsolosluk binası önünde toplanan partililer, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan HÜDA PAR İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Hayrullah Seçen, İsrail'in, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı ve savunmasız sivillere saldırarak soykırım suçu işlediğini söyledi.

Saldırılar nedeniyle Gazzelilerin Refah'a göç etmek zorunda bırakıldıklarını, buradaki insanların İsrail'in hava saldırılarına maruz kaldığını aktaran Seçen, "Nüfusun yoğun olduğu bölgelerin bombalanması hem savaş suçu hem de soykırımdır. İşgal altındaki Gazze'de yürek burkan görüntüler vicdanları harekete geçirmeli, tüm uluslararası kamuoyu bu vahşete dur demelidir." diye konuştu.

Seçen, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların yapılmasına engel olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Gazze halkı açlık, susuzluk ve kıtlıkla yok edilmek istenmektedir. Abluka altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramı her geçen gün daha da derinleşmektedir. Gazze'de çocukların yoldan kirli su içtiği görüntüler içimizi acıtmaktadır. İnsanların temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı, suyun bile lüks haline geldiği bu ortamda çocukların yaşadığı zorluklar hepimizi derinden etkilemektedir."

Hayrullah Seçen, Müslüman ülke liderlerini Gazze'de yaşananlara acil müdahale etmeye çağırdı.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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