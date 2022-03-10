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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

10.03.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor.

Yağışın görüldüğü yerlerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Avrupa Yakası'nda da Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de kar yağışı aralıklarla görülüyor.

Öte yandan İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 30 olarak ölçüldü.

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