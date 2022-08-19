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İstanbul'da sis etkili oluyor

19.08.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sis etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkisini gösteriyor.

Sabah saatlerinden itibaren Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ile Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle Haliç köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresinde görüş mesafesi düştü.

İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli trafik saat 07.35 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

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İstanbul sis

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:10
Öğle
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İkindi
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Akşam
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