İstanbul'da sis etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkisini gösteriyor.

Sabah saatlerinden itibaren Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ile Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle Haliç köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresinde görüş mesafesi düştü.

İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli trafik saat 07.35 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz