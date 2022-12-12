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İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

12.12.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring seferinin, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy seferinde Kadıköy uğramasının yanı sıra Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş, Çengelköy-Kabataş ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferinde Beşiktaş uğraması yapılamadığı bildirildi.

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