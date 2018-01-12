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İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm izle: Alevlerin arasında kalan Esma kurtulabilecek mi?

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ | 12.01.2018 15:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbullu Gelin yeni bölüm bu akşam izleyicisi ile bu akşam buluşuyor. Star TV'de her cuma akşamı yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde başrolleri Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. Dizinin son bölümünde merak edilen Esma ile Garip kime yakalandı sorusu cevabını bulurken Esma, bir kundaklama tehlikesi yaşıyor. Esma'nın bulunduğu evin ateşe verilmesi ile ölüm kalım savaşı veriyor. Esma kurtulabilecek mi? İşte İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm izle: Alevlerin arasında kalan Esma kurtulabilecek mi?

İstanbullu Gelin hayranlarının hasreti bu akşam bitiyor. Geçen hafta birçok dizide olduğu gibi İstanbullu Gelin yeni bölümü yayınlanmamış ve ertelenmişti. Her cuma akşamı Star TV'de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinde Aslı Enver ile Özcan Deniz başrolü paylaşıyor. İstanbullu Gelin son bölümde Garip, Esma'yı yanağından öptüğü sırada beklenmedik birine yakalanmıştı. İzleyiciler, bu kişinin İpek mi Faruk mu diye merak ederken Süreyya olduğunu yeni bölüm fragmanında öğrendiler. Son yayınlanan fragmanda ise Esma'nın bulunduğu evin kundaklanması ve alevler içinde kaldığı evde ölüm kalım savaşı verdiği görülüyor. İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak?

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbullu Gelin yeni bölümde Esma ile Süreyya arasında buzlar eriyor mu? Garip ile herkesten gizli olarak görüşen Esma, Adem tehlikesini hallettim dediği sırada konakta bu sefer hiç ummadığı birine yani gelini Süreyya'ya yakalanıyor. Esma Hanım'ı Süreyya'ya yakalandığı için yeni bir telaş alıyor ve ne yapacağını şaşırıyor. Bu yüzden Süreyya ile bir görüşme yapan Esma, niyetinin ne olduğunu öğrenmek istiyor.

İstanbullu Gelin 32. bölümde Adem, Reyhan'a aralarında husumet olan Esma ile çok önemli bilgi veriyor. Adem, Esma ile Garip'i yakaladığı akşamı ve detayları anlatınca Reyhan'ın eline koz geçiyor. Karşılıklı olarak birbirlerini köşeye sıkıştırmak isteyen iki kadının bu oyunu kötü bir sonla bitiyor. Esma'nın içinde olan evin kundaklanması okları Reyhan'ın üzerine çekiyor. Esma ise alevlerin arasında ölüm kalım savaşı veriyor. Esma kurtulabilecek mi? Kundaklamayı kim yaptı?

Yaşanan son olay konakta beklenmedik bir ittifak kurulmasına sebep olur. Adem’in dahi öngöremediği bir gelişme Fikret’i tehlikeli durumların içine çeker. Dilara’nın söylediği bir bilgi Süreyya’yı büyük kaygılara sürükler. Begüm’den gelen yemek daveti ve ardından yaşananlar Süreyya ile Faruk’un iki ayrı uçta duygu değişimi yaşamalarına sebep olur. Reyhan’ın bildikleri Esma’yı, Esma’nın bildikleri ise Reyhan’ı köşeye sıkıştırır. İki kadın arasındaki restleşme onları korkunç bir sonla burun buruna getirir. İstanbullu Gelin yeni bölümü online izlemek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

İstanbullu Gelin 32. yeni bölümü izlemek için tıklayınız

Yayın Günü: 12 Ocak Cuma
Yayın Saati: 20.00

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