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İstanbullu Gelin 38. bölümde Süreyya ve Faruk'a bebek müjdesi

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 24.02.2018 02:09 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 38. bölüm finalinde, Süreyya ve Faruk sürpriz haberi hastanede aldı. İstanbullu Gelin'in son bölümünde, uzun süredir bebek sahibi olmak isteyen çifte müjdeli haberi doktor verdi. Süreyya hamile olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

İstanbullu Gelin 38. bölümde Süreyya ve Faruk'a bebek müjdesi

Star TV'de 23 Şubat Cuma akşamı 38. bölümüyle ekrana gelen başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in rol aldığı İstanbullu Gelin dizisine Süreyya ve Faruk'un bebek müjdesi damga vurdu. Hastanede test yaptıran çift, uzun süredir bekledikleri bebek müjdesini aldı.

İstanbullu Gelin'in geçen haftaki bölümüyle ölümüyle herkesi üzen Begüm'e son veda yapıldı. Annesi Begüm'ün öldüğünü öğrenen Emir'in trajik sahneleri izleyenleri duygulandırdı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Begüm’ün ölümünün ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir’in yaşadığı acı Süreyya ile olan bağını da derinden etkiler. Süreyya zorlu bir dönemin başlangıcındadır. Can, Begüm’ün acısıyla mücadelede zorlanırken öfkeyle Faruk’a karşı harekete geçer. İpek, beklediği alakayı Esma’dan göremeyince iyice hırçınlaşır. Esma, tüm yaşananlarla güçlü durmaya çalışırken, Siren ortamı boş bırakmamaktadır. Her şeyin geçeceğine dair aileyle konuşma yapan Esma’nın sözü ise acı bir çığlıkla kesilecektir.

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