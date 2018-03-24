İstanbullu Gelin 42. son bölüm izle: Fikret'in şok hamle! (İstanbullu Gelin yeni fragman çıktı mı?)

İstanbullu Gelin 42. son bölümü izleyenleri farklı farklı duygulara soktu. Star TV'de cuma akşamları yayınlanan İstanbullu Gelin'de başrollerde Aslı Enver ile Özcan Deniz yer alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin son bölümünde birçok gelişme yaşandı. İstanbullu Gelin 42. bölümde Adem, kazadan sağ çıktı ve Dilara ile arası düzeldi. Faruk, Osman'ı düğünde duyduğu şeyler nedeniyle evden kovdu. Emir, Süreyya'ya güzel bir jest yaparak barışma teklif etti. Fikret ise şirket ile ilgili aldığı bir karar ile Faruk'u yine sinirlendirdi. Bu sahne sonrasında yeni fragman çıktı mı merak ediliyor. İşte İstanbullu Gelin 42. son bölümü...
İstanbullu Gelin son bölümde; Faruk ve Osman için yüzleşme kaçınılmazdır. Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır.
"Sana omuz vererek..." #iyigündekötügünde pic.twitter.com/JR8erDckMJ— STAR TV (@startv) 23 Mart 2018
Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir.
İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE
Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır.
"Git buradan..." #iyigündekötügünde pic.twitter.com/6P1Rlulj1W— STAR TV (@startv) 23 Mart 2018
Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.
İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN?
İstanbullu Gelin son bölümü izleyenler, yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Dün akşam Star TV'de ekrana gelen İstanbullu Gelin'de birçok gelişme, süpriz yaşandı. Adem'in intihar girişimi sonrasında gözlerini hastanede açtı. Bu kaza Dilara ile arasının düzelmesine sebep oldu. Faruk, Osman ile Burcu arasındaki konuşma sonrasında kardeşini konaktan kovdu. Emir, Süreyya'ya güzel bir jest yaparak gönlünü almayı başardı. Fikret ise şirket içinde Faruk'tan habersiz aldığı bir karar ile şok etti. İstanbullu Gelin yeni fragmanı genellikle pazartesi günleri çıkıyor. Takip etmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
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