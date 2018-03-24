İstanbullu Gelin 42. son bölüm izle: Fikret'in şok hamle! (İstanbullu Gelin yeni fragman çıktı mı?)

İstanbullu Gelin 42. son bölümü izleyenleri farklı farklı duygulara soktu. Star TV'de cuma akşamları yayınlanan İstanbullu Gelin'de başrollerde Aslı Enver ile Özcan Deniz yer alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin son bölümünde birçok gelişme yaşandı. İstanbullu Gelin 42. bölümde Adem, kazadan sağ çıktı ve Dilara ile arası düzeldi. Faruk, Osman'ı düğünde duyduğu şeyler nedeniyle evden kovdu. Emir, Süreyya'ya güzel bir jest yaparak barışma teklif etti. Fikret ise şirket ile ilgili aldığı bir karar ile Faruk'u yine sinirlendirdi. Bu sahne sonrasında yeni fragman çıktı mı merak ediliyor. İşte İstanbullu Gelin 42. son bölümü...

İSTANBULLU GELİN 42. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde; Faruk ve Osman için yüzleşme kaçınılmazdır. Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır.

Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir.