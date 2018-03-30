İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm izle: Yeni fragmanda Faruk'un Süreyya'ya komik serenatı!

İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak? Dün yayınlanan 43. yeni bölüm 2. fragmanında Faruk, Adem'i aralarına alarak bir hoşgeldin partisi yapıyor. Üvey kardeşleri ile felekten bir gece geçiren Adem ortama alışmaya çalışsa da intihar olayının etkisinden kurtulamamıştır. İstanbullu Gelin yeni bölümde Süreyya, Dilara ile arasını düzeltebilecek mi? Faruk, Fikret'in havayolu şirketi hamlesi karşısında ne yapacak? Adem, Boranların arasına karışabilecek mi? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve özeti...

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir.

İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm izle

Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Süreyya İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.