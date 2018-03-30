İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm izle: Yeni fragmanda Faruk'un Süreyya'ya komik serenatı!

İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak? Dün yayınlanan 43. yeni bölüm 2. fragmanında Faruk, Adem'i aralarına alarak bir hoşgeldin partisi yapıyor. Üvey kardeşleri ile felekten bir gece geçiren Adem ortama alışmaya çalışsa da intihar olayının etkisinden kurtulamamıştır. İstanbullu Gelin yeni bölümde Süreyya, Dilara ile arasını düzeltebilecek mi? Faruk, Fikret'in havayolu şirketi hamlesi karşısında ne yapacak? Adem, Boranların arasına karışabilecek mi? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve özeti...
Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir.
İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm izle
Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Süreyya İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.
İstanbullu Gelin yeni bölüm ilk fragmanında Dilara, Süreyya ile iş ilişkini bitiriyor. Son bölümde arası Adem'in kazası sonrası bozulan Dilara ile Süreyya, ortaklıklarını da bitiriyorlar. Bu halde eve gelen Süreyya, Faruk ile konuşurken içeri gelen Esma Hanım, "Şikayet ettiğin boranlar gibi olmuşsun aynı" diyor. İşte İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı...
İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır. Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir. Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.
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