İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından paylaşıldı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Süreyya, Faruk’a olan güvenini sorguluyor! Faruk’un, Adem’i köşeye sıkıştırmak için yaptığı plan Süreyya’da büyük hayal kırıklığı yaratır. Süreyya kocasına karşı olan güvenini sorgularken Dilara ile olan dostluğunu tekrar tehlikeye sokmak istemez. İpek yarattığı tablonun keyfini çıkarmaktadır. Murat’ın ani yurt dışına taşınma kararı ise konağa bomba gibi düşer. Adem, Boranları yıkmak için adımlarını atmaya başlar. Faruk’un ise önemli bir karar vermesi gerekmektedir. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı, gerçek bir hayat hikayesi uyarlaması olan İstanbullu Gelin son bölümde Faruk'un Adem'i hapise sokmayı planladığı görüntüler izleyenleri şok etmişti. İpek, eline geçen bu görüntüyü ilk olarak Fikret'e gösterdi. Daha sonra bu video, Süreyya'ya mesaj olarak gönderilmişti. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Süreyya'nın bu görüntüler karşısında Faruk'a tepkisi çok sert oluyor. Süreyya, Faruk'un bu görüntülerini Dilara'ya da anlatıyor. Dilara'nın tepkisi de en az Süreyya kadar sert oluyor. Fragmanda Adem'in annesine "Buradan çıkar çıkmaz seninle Boranların konağına yerleşeceğiz. Söz veriyorum" sözleri dikkat çekiyor. İşte İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...