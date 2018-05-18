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İstanbullu Gelin 50. yeni bölüm izle: Faruk ve Süreyya’yı bekleyen yeni kriz!

DİZİ HABERLERİ  | 18.05.2018 14:39 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 50. yeni bölüm ile Star TV ekranlarında bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin yeni bölümde yeni gelişmeler, yeni krizler olacak. İstanbullu Gelin son bölümde Faruk'un bir hastanede ortaya çıkması sonrasında çok sevinen Süreyya, birden ortaya çıkan Gözde ile kafası karışıyor. Faruk ise Gözde'den kurtulmanın çarelerini aramaktadır. İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak? İşte fragmanlar, ilk sahne ve özet...

İstanbullu Gelin 50. yeni bölüm izle: Faruk ve Süreyya’yı bekleyen yeni kriz!

İstanbullu Gelin 50. yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde başrolleri Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin yeni bölümde Faruk ile Süreyya'yı yeni bir kriz beklemektedir. Son bölümde gözlerini hastanede açan Faruk, ona kavuşmanın sevincini yaşayan Süreyya'nın hayatına kara bir bulut gibi çöken Gözde. Ve bu olayların arkasında intikam planları yapan Adem... İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak? Adem ile Gözde neler planlıyorlar? Süreyya ve Faruk, bu krizi nasıl atlatacaklar? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları, yeni bölüm ilk sahnesi ve bölüm özeti ile online izleme bağlantısı haberimizde.

İSTANBULLU GELİN 50. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Fikret’in konağa getirdiği konuk herkeste merak yaratırken, Adem planı işlediği için memnundur. Düğün için gelen Siren’in verdiği haber hem Garip hem de Boranlar için büyük sürpriz olur. Senem’in Akif’ten şüphelenmesiyle girdiği macera ise Faruk ve Süreyya için bambaşka bir yüzleşmenin habercisidir.

İstanbullu Gelin 50. yeni bölüm izle (Star TV canlı yayın)

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

İSTANBULLU GELİN'E YENİ OYUNCU

İstanbullu Gelin'in son bölümünde diziye yeni bir konuk oyuncu katıldı. Orhan Eşkin, İmer Özgün’ün canlandırdığı Esra'nın ağabeyi Erhan rolüyle İstanbullu Gelin kadrosuna katıldı. Didem İnselel, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan İstanbullu Gelin’de Faruk’la kısa bir dönem yolları kesişmiş Halka İlişkiler uzmanı olarak izleyici karşısına çıkacak. Alımlı ve çekici bir kadın olan Gözde, (Didem İnselel) Faruk’un karşısına sadece iş yapmak için mi tekrar çıkmıştır, yoksa görünenden çok daha fazlasını mı planlamaktadır?

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