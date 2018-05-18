İstanbullu Gelin 50. yeni bölüm izle: Faruk ve Süreyya’yı bekleyen yeni kriz!

İstanbullu Gelin 50. yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde başrolleri Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin yeni bölümde Faruk ile Süreyya'yı yeni bir kriz beklemektedir. Son bölümde gözlerini hastanede açan Faruk, ona kavuşmanın sevincini yaşayan Süreyya'nın hayatına kara bir bulut gibi çöken Gözde. Ve bu olayların arkasında intikam planları yapan Adem... İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak? Adem ile Gözde neler planlıyorlar? Süreyya ve Faruk, bu krizi nasıl atlatacaklar? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları, yeni bölüm ilk sahnesi ve bölüm özeti ile online izleme bağlantısı haberimizde.

Faruk ve Süreyya’yı bekleyen yeni kriz... #İstanbulluGelin yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da Star'da! pic.twitter.com/SpI5iKQWl7 — STAR TV (@startv) 18 Mayıs 2018

İSTANBULLU GELİN 50. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Fikret’in konağa getirdiği konuk herkeste merak yaratırken, Adem planı işlediği için memnundur. Düğün için gelen Siren’in verdiği haber hem Garip hem de Boranlar için büyük sürpriz olur. Senem’in Akif’ten şüphelenmesiyle girdiği macera ise Faruk ve Süreyya için bambaşka bir yüzleşmenin habercisidir.