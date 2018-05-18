İstanbullu Gelin 50. yeni bölüm izle: Faruk ve Süreyya’yı bekleyen yeni kriz!

İstanbullu Gelin 50. yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde başrolleri Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin yeni bölümde Faruk ile Süreyya'yı yeni bir kriz beklemektedir. Son bölümde gözlerini hastanede açan Faruk, ona kavuşmanın sevincini yaşayan Süreyya'nın hayatına kara bir bulut gibi çöken Gözde. Ve bu olayların arkasında intikam planları yapan Adem... İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak? Adem ile Gözde neler planlıyorlar? Süreyya ve Faruk, bu krizi nasıl atlatacaklar? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları, yeni bölüm ilk sahnesi ve bölüm özeti ile online izleme bağlantısı haberimizde.
Faruk ve Süreyya’yı bekleyen yeni kriz... #İstanbulluGelin yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da Star'da! pic.twitter.com/SpI5iKQWl7— STAR TV (@startv) 18 Mayıs 2018
Fikret’in konağa getirdiği konuk herkeste merak yaratırken, Adem planı işlediği için memnundur. Düğün için gelen Siren’in verdiği haber hem Garip hem de Boranlar için büyük sürpriz olur. Senem’in Akif’ten şüphelenmesiyle girdiği macera ise Faruk ve Süreyya için bambaşka bir yüzleşmenin habercisidir.
İstanbullu Gelin 50. yeni bölüm izle (Star TV canlı yayın)
#İstanbulluGelin 50. bölüm ilk sahne! pic.twitter.com/Ai8IHu2TfC— STAR TV (@startv) 11 Mayıs 2018
İSTANBULLU GELİN'E YENİ OYUNCU
İstanbullu Gelin'in son bölümünde diziye yeni bir konuk oyuncu katıldı. Orhan Eşkin, İmer Özgün’ün canlandırdığı Esra'nın ağabeyi Erhan rolüyle İstanbullu Gelin kadrosuna katıldı. Didem İnselel, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan İstanbullu Gelin’de Faruk’la kısa bir dönem yolları kesişmiş Halka İlişkiler uzmanı olarak izleyici karşısına çıkacak. Alımlı ve çekici bir kadın olan Gözde, (Didem İnselel) Faruk’un karşısına sadece iş yapmak için mi tekrar çıkmıştır, yoksa görünenden çok daha fazlasını mı planlamaktadır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum