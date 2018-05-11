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Aslı Enver'e İstanbullu Gelin setinde doğum günü kutlaması 'İyi ki doğdum, iyi ki varım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 02:24 | Son Güncelleme

34 yaşına basan ünlü oyuncu Aslı Enver'e İstanbullu Gelin dizisinde sürpriz bir kutlama yapıldı.

Aslı Enver'e İstanbullu Gelin setinde doğum günü kutlaması 'İyi ki doğdum, iyi ki varım'

İstanbullu Gelin' dizisinin Süreyya'sı Aslı Enver bugün 34 yaşına bastı. Oyuncuya set arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. Kutlama karşısında oldukça sevinen Aslı Enver set çalışanlarına tek tek teşekkür etti.

Oyuncu Instagram hesabından da "Biz ne güzel bir ekibiz" açıklamasında bulundu.

Oyuncu Aslı Enver Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sene de yine mutlu olmayı diledim en derinden, mutlu olmak istedim ki mutlu edebileyim ve gelen onca mesaj ve iyi dilekler hep dedi ki; mutlu ol. Mutlu eden,kutlayan, değerli hissettiren herkese teşekkür ederim. Kendime not: her sene öğrendiğine şükret, kötüleri arka cebine, iyileri aklına koy... her çıkan beyazına tecrübene teşekkür et en önemlisi inan inan inan kendine, gücüne, hissine inan ve ne olursa olsun küsme kendine. Asla kendine yalan söyleme, güvendiğin dostuna sor, dinle ama yine bildiğini yap, özünden vazgeçme...İyi ki doğdum, iyi ki varım." notunu yazdı.

Aslı Enver'in bu paylaşımına takipçileri tarafından beğeni yağdı.

aslı-instagram


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