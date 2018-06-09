İstanbullu Gelin 53. son bölüm izle (Sezon Finali): Boranlar için mutlu son, Adem için yalnızlık!

İstanbullu Gelin 53. son bölümü - sezon finali dün akşam Star TV ekranlarında heyecanla izlendi. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Fikret'in tutuklanması Boranlar ailesini şok eder. Faruk, olayların arkasında Adem olduğunu öğrenince Adem ile onunla yüzleşmeye gider. Faruk, Adem'e tüm mal varlıklarına karşı Fikret'i ister. Adem'in yaptıklarını öğrenen Dilara da onu terkeder. Bu olaylardan oldukça etkilenen Süreyya erken doğum yapmak zorunda kaldı. Fakat herkesi korkutan bu olayda Süreyya sağlık bir şekilde doğum yaptı. Boranlar köşkü terketmek zorunda kalıyor. İstanbullu Gelin sezon finalinde bu köşke Adem tek başına yerleşiyor. Boranlar ise sahilde bütün aile mutlu bir şekilde eğleniyorlar. İstanbullu Gelin 53. son bölüm - sezon finali izleme bağlantısı haberimizde.
İstanbullu Gelin sezon finalinde Boranlar’ı zor günler bekliyordu. Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.
İSTANBULLU GELİN SEZON FİNALİ İZLE
İSTANBULLU GELİN HİKAYESİ VE OYUNCU KADROSU
Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Süreyya, konservatuar mezunu çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanan genç kızın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olması ile sonsuza kadar değişir. Faruk’un mütekbal eşi olarak Bursa’daki aile konağına adımını atan Süreyya, ilk andan itibaren evin tek hakimi Esma Sultan’ın şimşeklerini üzerine çeker. En büyükleri ve gözdesi Faruk başta olmak üzere dört oğlunu da dizinin dibinde isteyen Esma Sultan’a gelin olmak hiç de kolay değildir. Özellikle de kendi seçmediyse...
Genç kız geleneklerine bağlı kayınvalidesinin zamanla kendisine alışacağını düşünse de Esma Sultan’ın Süreyya’yı kabul etmeye hiç de niyeti yoktur. İki kadın arasında gelişen olaylar neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmeti ile ayakta duran konağı temellerinden sarsacak ve bütün aile de bundan nasibini alacaktır.
Oyuncu Kadrosu:
Faruk: Özcan Deniz
Süreyya: Aslı Enver
Esma: İpek Bilgin
Fikret: Salih Bademci
Adem: Fırat Tanış
Osman: Güven Murat Akpınar
Murat: Berkay Hardal
Senem: Neslihan Yeldan
İpek: Dilara Aksüyek
Kıymet: Nergis Çorakçı
Nurgül: Pelinsu Pir
Gülistan: Eren Balkan
Mustafa: Ahmet Sabri Özmener
Nazif: Muharrem Türkseven
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