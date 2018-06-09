İstanbullu Gelin 53. son bölüm izle (Sezon Finali): Boranlar için mutlu son, Adem için yalnızlık!

İstanbullu Gelin 53. son bölümü - sezon finali dün akşam Star TV ekranlarında heyecanla izlendi. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Fikret'in tutuklanması Boranlar ailesini şok eder. Faruk, olayların arkasında Adem olduğunu öğrenince Adem ile onunla yüzleşmeye gider. Faruk, Adem'e tüm mal varlıklarına karşı Fikret'i ister. Adem'in yaptıklarını öğrenen Dilara da onu terkeder. Bu olaylardan oldukça etkilenen Süreyya erken doğum yapmak zorunda kaldı. Fakat herkesi korkutan bu olayda Süreyya sağlık bir şekilde doğum yaptı. Boranlar köşkü terketmek zorunda kalıyor. İstanbullu Gelin sezon finalinde bu köşke Adem tek başına yerleşiyor. Boranlar ise sahilde bütün aile mutlu bir şekilde eğleniyorlar. İstanbullu Gelin 53. son bölüm - sezon finali izleme bağlantısı haberimizde.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin sezon finalinde Boranlar’ı zor günler bekliyordu. Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.