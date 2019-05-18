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İstanbullu Gelin 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Garip'e ağlatan veda! İstanbullu Gelin 85. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.05.2019 00:58 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 86. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Garip'in ölümünün ardından Esma hayata küsüyor. Esma Garip'in hayaliyle yaşamaya başlıyor. 31 Mayıs'ta final yapacak olan dizinin 85. son bölümünde ise Boranlar, Garip'in ölümüyle yıkıldı. Garip'in cenazesinde ise gözyaşları sel oldu. Garip'in eski eşi Siren rolüyle rol alan Defne Samyeli ise bir sezon aradan sonra diziye geri döndü. İşte İstanbullu Gelin 85. son bölümde yaşananlar.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 85. son bölümüyle 17 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. İki bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek olan dizinin son bölümünde, Garip'in ani ölümü Boranlar'ı yıktı. Hayat arkadaşını ölmüş bulan Esma büyük bir yıkım yaşadı. Esma derin üzüntüsünün yanı sıra hastalığının da ilerlemesiyle hastaneye kaldırıldı. Hayata küsen Esma'yı çocukları teselli etmeye çalışsa da Esma yaşadığı şoku atlamadı.

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin'in 86. yeni bölümünden ilk sahne de yayınlandı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Garip’in ölümünü kabullenmek Esma için kolay olmaz. Esma’nın Garip’in hayaliyle birlikte yaşamaya başlaması ise konakta farklı bir dönemi başlatır. Adem ve Güneş ise evlat edinmeye karar verirler. Bunun için ise ilişkilerinde atmaları gereken bir adım vardır. Süreyya’nın Yaz için yaptığı çalışmayı Mert hazırladığı albümde kullanmak ister. Stüdyoya giren Süreyya her şeye rağmen enerjisini yüksek tutmaya çalışmaktadır. Garip’in ölümüyle Boran’lar için farklı bir süreç başlar. Esma’nın hastalığının iyice ağırlaşması onu akıl almaz bir sonuca götürecektir.

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