İstanbullu Gelin'de Adem'e Esma Sultan şoku! İstanbullu Gelin 59. yeni bölüm fragmanı izle

İstanbullu Gelin dizisinin 26 Ekim Cuma akşamı Star TV'de ekrana gelecek olan 59. yeni bölümünde, Ülfet'in dedikodusu Boranlar'ı adeta yıkıp geçiyor. Babasının Galip olmasından şüphelenen Faruk'un DNA testi yaptırdığını gören Esma Sultan evi terk ediyor. Bu dedikoduyu duyan ve Faruk'a anlatan Fikret ise, Faruk'a bağıyor ve DNA testi için suçluyor. Vicdan azabı çeken Faruk annesini arasa da bulamıyor. Ailesini terk eden Esma ise Galip'in evine giderek evlenme teklif ediyor. Ancak aldığı cevapla bir kez daha yıkılan Esma Sultan'ın 'Benim artık hiç bir şeyim yok. Ne sığınacak odam, ne güveneceğim bir dalım var' sözleri dikkat çekiyor. Çareyi eski evlerine gitmekte bulan Esma Sultan'ı eski yatak odasında uyurken gören Adem ise büyük şok yaşıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolde oynadığı İstanbullu Gelin'in 19 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen 58. son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. İstanbullu Gelin'de, Faruk'un halası Ülfet'in Esma'ya söylediği 'Faruk'un gerçek babasının kim olduğunu biliyorum' sözlerini Fikret duymuştu. Faruk'la kavga eden Fikret 'Biz kardeş falan değiliz' diyerek ağzındaki baklayı çıkarmış ve Faruk büyük bir şok yaşamıştı. Faruk, Galip'in öz babası olduğunu düşünürken, İpek'in yaptırdığı DNA testiyle gerçek ortaya çıktı. Faruk DNA testi sonucunu açarken, annesi Esma'ya yakalandı. Oğlunun kendisini suçlaması karşısında çılgına dönen Esma, Faruk'a tokat attı.