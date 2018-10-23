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İstanbullu Gelin'de Adem'e Esma Sultan şoku! İstanbullu Gelin 59. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 23.10.2018 00:40 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin'de Faruk'un annesi Esma'dan şüphelenerek babası için DNA testi yaptırması Boranlar'ı fena karıştırdı. Galip'e evlenme teklif eden Esma aldığı cevapla yıkılınca kayıplara karışıyor. Fikret ise Esma'nın durumundan dolayı Faruk'u suçluyor. İstanbullu Gelin yeni bölümde, Esma Sultan eski evlerine gidiyor. Esma'yı yatak odasında uyurken gören Adem ise büyük şok yaşıyor. İşte İstanbullu Gelin 59. yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin'de Adem'e Esma Sultan şoku! İstanbullu Gelin 59. yeni bölüm fragmanı izle

İstanbullu Gelin dizisinin 26 Ekim Cuma akşamı Star TV'de ekrana gelecek olan 59. yeni bölümünde, Ülfet'in dedikodusu Boranlar'ı adeta yıkıp geçiyor. Babasının Galip olmasından şüphelenen Faruk'un DNA testi yaptırdığını gören Esma Sultan evi terk ediyor. Bu dedikoduyu duyan ve Faruk'a anlatan Fikret ise, Faruk'a bağıyor ve DNA testi için suçluyor. Vicdan azabı çeken Faruk annesini arasa da bulamıyor. Ailesini terk eden Esma ise Galip'in evine giderek evlenme teklif ediyor. Ancak aldığı cevapla bir kez daha yıkılan Esma Sultan'ın 'Benim artık hiç bir şeyim yok. Ne sığınacak odam, ne güveneceğim bir dalım var' sözleri dikkat çekiyor. Çareyi eski evlerine gitmekte bulan Esma Sultan'ı eski yatak odasında uyurken gören Adem ise büyük şok yaşıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolde oynadığı İstanbullu Gelin'in 19 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen 58. son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. İstanbullu Gelin'de, Faruk'un halası Ülfet'in Esma'ya söylediği 'Faruk'un gerçek babasının kim olduğunu biliyorum' sözlerini Fikret duymuştu. Faruk'la kavga eden Fikret 'Biz kardeş falan değiliz' diyerek ağzındaki baklayı çıkarmış ve Faruk büyük bir şok yaşamıştı. Faruk, Galip'in öz babası olduğunu düşünürken, İpek'in yaptırdığı DNA testiyle gerçek ortaya çıktı. Faruk DNA testi sonucunu açarken, annesi Esma'ya yakalandı. Oğlunun kendisini suçlaması karşısında çılgına dönen Esma, Faruk'a tokat attı.

İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde ise, oğlunun kendisinden şüphelenmesiyle yıkılan Esma, soluğu Galip'in yanında aldı. Esma, Galip'e 'Benimle evlenir misin?' diye sordu. İstanbullu Gelin'in 59. yeni bölümünde, Galip ve Esma evlenecek mi?

Faruk ve Fikret yüzleşmesi Faruk’un duygusal gel git yaşamasına neden olur. Dilara, bebeğini Adem’den gizlediği için kendisiyle mücadele ederken boşanma günü gelmiştir. Süreyya herkese destek olmak için mücadelededir ancak Faruk’un getirdiği bilginin ağırlığı her şeyi sıfırlar. Faruk ve Süreyya kendi aralarında duyarlı düşünerek durumu sindirmeye çalışırken, İpek kendi yöntemiyle soru işaretlerini ortadan kaldırmak ister. İpek’in hamlesi taşları yerinden oynatacaktır.

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