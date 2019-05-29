MAGAZİN

İstanbullu Gelin'de Esma nasıl öldü? İstanbullu Gelin final bölümü fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 29.05.2019 00:52 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 87. ve final bölümü fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin final bölümünde Boranlar, Garip'in ardından Esma Sultan'ı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Esma Sultan beklenmedik bir şekilde hayatını kaybediyor. Cenazede gözyaşları sel oluyor. Esma'nın nasıl ve neden öldüğü ise finalde belli olacak. Esma'nın Süreyya'dan kendisini öldürmesini istemesi kafaları karıştırmıştı. Peki Esma'yı Süreyya mı öldürdü? İşte İstanbullu Gelin final bölüm fragmanı.

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin, 31 Mayıs Cuma akşamı ekrana veda edecek. İstanbullu Gelin'in final bölümüne Esma'nın ölümü damga vuracak. Esma'nın beklenmedik ölümü Boranlar'ı yıkarken, Faruk annesinin yatağına uzanarak gözyaşlarına boğuluyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Bir yandan alzheimer hastalığıyla uğraşan, diğer yandan ise eşi Garip'in ani ölümüyle yıkılan Esma Sultan, Süreyya'dan ölümüne yardımcı olmasını istedi. Esma'nın bu şok isteği Süreyya’yı da büyük bunalıma sokuyor. Bu istek ise akıllara sezonun ilk bölümünde, Faruk ile Süreyya'nın kızlarının büyüdüğü ve psikoloğa giderek annesini Esma'yı öldürmekle suçladığı sahneyi akıllara getirdi.

Diğer yandan ise evlat edinmek isteyen Adem ve Güneş apar topar evlendi. Adem ve Güneş, Dilara'nın yanına giderek aldıkları evlilik kararını açıkladı. Finalde ise Boranlar konağında Adem ve Güneş'in evliliği aile arasındaki bir yemekle kutlandı.

Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanıyor.
Esma’nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir. Adem’in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Çarpışma ekrana böyle veda edecek!Çarpışma ekrana böyle veda edecek!
Behzat Ç. setinden yeni kareler geldi! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni görüntüsü şaşırttı Behzat Ç. setinden yeni kareler geldi! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni görüntüsü şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin esma öldü mü istanbullu gelin final bölümü izle istanbullu gelin final bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

İstanbullu Gelin'de sürpriz isim!

İstanbullu Gelin'de sürpriz isim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpışma ekrana böyle veda edecek! Zeynep öldü mü? Çarpışma 24. ve final bölüm fragmanı izle!

Çarpışma ekrana böyle veda edecek!

Behzat Ç. setinden yeni kareler geldi! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni görüntüsü şaşırttı

Behzat Ç. setinden yeni kareler geldi! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni görüntüsü şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Hızır Çakırbeyli ölüyor mu? EDHO 139. son bölüm sezon finali fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz finalinde Hızır şoku!

Zalim İstanbul sezon finaline Cemre ve Nedim aşkı damga vurdu! Konaktan böyle kaçtılar! Zalim İstanbul sezon finali 9. son bölüm izle!

Sevilen dizide sürpriz final sahnesi!

Söz dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Yavuz ile Derya'nın düğündeki müthiş zeybek sahnesi! Söz final bölümü izle!

Söz ekrana böyle veda etti! Finale damga vuran sahne

Çukur sezon finalinde İdris ve Yamaç öldü mü? Aliço'yu kaçıran kim? Akın Koçovalı hain mi? Çukur 2. sezon finali 67. son bölüm izle!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.