İstanbullu Gelin'de Esma nasıl öldü? İstanbullu Gelin final bölümü fragmanı yayınlandı

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin, 31 Mayıs Cuma akşamı ekrana veda edecek. İstanbullu Gelin'in final bölümüne Esma'nın ölümü damga vuracak. Esma'nın beklenmedik ölümü Boranlar'ı yıkarken, Faruk annesinin yatağına uzanarak gözyaşlarına boğuluyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Bir yandan alzheimer hastalığıyla uğraşan, diğer yandan ise eşi Garip'in ani ölümüyle yıkılan Esma Sultan, Süreyya'dan ölümüne yardımcı olmasını istedi. Esma'nın bu şok isteği Süreyya’yı da büyük bunalıma sokuyor. Bu istek ise akıllara sezonun ilk bölümünde, Faruk ile Süreyya'nın kızlarının büyüdüğü ve psikoloğa giderek annesini Esma'yı öldürmekle suçladığı sahneyi akıllara getirdi.

Diğer yandan ise evlat edinmek isteyen Adem ve Güneş apar topar evlendi. Adem ve Güneş, Dilara'nın yanına giderek aldıkları evlilik kararını açıkladı. Finalde ise Boranlar konağında Adem ve Güneş'in evliliği aile arasındaki bir yemekle kutlandı.

Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanıyor.

Esma’nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir. Adem’in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.



