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İstanbullu Gelin'de Esma ve Garip'in düğünü! 'Ben hayatımı Esma'nın yoluna serdim' İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 24.12.2018 23:54 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin'in 28 Aralık Cuma yayınlanacak olan yeni bölümüne Esma ve Garip'in düğünü damga vuracak. Garip'le muradına eren Esma Sultan gelinlik giyiyor. Garip ve Esma'nın düğünü Boranlar'ın konağında yapılırken, Faruk'un Ben kendimi bildim bileli bu evde kraliçesine layık bir kral olmaya çalıştım. Belki de artık tahtı sahibine vermenin vakti geldi' sözleri dikkat çekiyor. İşte İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanı.

İstanbullu Gelin'de Esma ve Garip'in düğünü! 'Ben hayatımı Esma'nın yoluna serdim' İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İstanbullu Gelin dizisi yeni yılla birlikte ekrana verecek. İstanbullu Gelin sezonun ilk yarısını Esma ve Garip'in düğünüyle kapatıyor. Son bölümde Esma'nın kına gecesinde olaylar yaşanmıştı. Yeni bölümde ise Esma ve Garip konakta düzenlenen düğünle dünya evine giriyor. Faruk'un annesine evlenmeden önce söylediği 'Ben kendimi bildim bileli bu evde kraliçesine layık bir kral olmaya çalıştım. Belki de artık tahtı sahibine vermenin vakti gelmiştir' sözleri dikkat çekiyor. Faruk, 'Anne sen çok mutlu ol. Sen bugunü çok uzun zamandır bekliyorsun. Hiç kimseni bozmasına izin verme. Bizim bile' diyor. Esma'nın ailesiyle konuşan Garip ise 'Merak etme ben hayatımı Esma'nın yoluna serdim' sözleriyle Esma'yı ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alzheimer hastası olduğunu öğrendikten sonra bir bahane uydurarak Garip'le ayrılan Esma, hastalığını öğrenen Süreyya'dan büyük destek buldu. Süreyya'ya oğullarına hastalığını söylememesini isteyen Esma Sultan'a Garip de destek oldu. Garip Esma'nın karşısına geçerek 'Benim hafızam ikimize de yeter' dedi. Böylece Esma ve Garip yeniden evlilik hazırlıklarına başladı.

Garip'le evlenmek üzere olan Esma'ya ise Boranlar'ın kadınları bir kına gecesi düzenledi. Boranlar'ın konağındaki kına gecesine erkek dansçılar da çağrıldı. Ancak erkek dansçılar soyguncu çıktı ve silahlarını çekerek evdeki takıları alıp kaçtı. Kadınları ise evdeki hamama kapattılar. Kına gecesinde yaşanan bu büyük şokun ardından ise Akif'in planı sayesinde hırsızlar kısa sürede polisler tarafından yakalandı.

Esma, ailesine Garip ile ayrılma kararı aldıklarını söyler. Herkeste şaşkınlık yaratan bu kararın sebebine ise Nurgül ulaşır ve Süreyya’ya Esma’nın hasta olduğunu söyler. Adem, hastalığın yarattığı öfke ile Güneş’e haksızlık ettiğini düşündüğünden ona karşı bir adım atar. Dilara’nın şüpheleri iyice artmıştır ve Senem bildiği gerçeği saklasa da huzursuzdur. Bu sırada Garip ise kendisi için bir seçim yapmıştır. Nurgül ve Süreyya için karar verme zamanı gelmiştir.

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