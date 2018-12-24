İstanbullu Gelin'de Esma ve Garip'in düğünü! 'Ben hayatımı Esma'nın yoluna serdim' İstanbullu Gelin 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İstanbullu Gelin dizisi yeni yılla birlikte ekrana verecek. İstanbullu Gelin sezonun ilk yarısını Esma ve Garip'in düğünüyle kapatıyor. Son bölümde Esma'nın kına gecesinde olaylar yaşanmıştı. Yeni bölümde ise Esma ve Garip konakta düzenlenen düğünle dünya evine giriyor. Faruk'un annesine evlenmeden önce söylediği 'Ben kendimi bildim bileli bu evde kraliçesine layık bir kral olmaya çalıştım. Belki de artık tahtı sahibine vermenin vakti gelmiştir' sözleri dikkat çekiyor. Faruk, 'Anne sen çok mutlu ol. Sen bugunü çok uzun zamandır bekliyorsun. Hiç kimseni bozmasına izin verme. Bizim bile' diyor. Esma'nın ailesiyle konuşan Garip ise 'Merak etme ben hayatımı Esma'nın yoluna serdim' sözleriyle Esma'yı ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alzheimer hastası olduğunu öğrendikten sonra bir bahane uydurarak Garip'le ayrılan Esma, hastalığını öğrenen Süreyya'dan büyük destek buldu. Süreyya'ya oğullarına hastalığını söylememesini isteyen Esma Sultan'a Garip de destek oldu. Garip Esma'nın karşısına geçerek 'Benim hafızam ikimize de yeter' dedi. Böylece Esma ve Garip yeniden evlilik hazırlıklarına başladı.