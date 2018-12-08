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İstanbullu Gelin'de Esma'ya 'alzheimer' şoku! İstanbullu Gelin 65. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 08.12.2018 00:58 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 65. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde bıçaklanan Adem ve Fikret hastanede yaşam savaşı verdi. Fikret iyileşti ancak Adem ameliyatın ardından felç oldu. İstanbullu Gelin son bölüm finalinde ise Boranlar'a bir şok haber daha geldi. Hastaneye giden Esma Sultan'a doktoru alzheimer başlangıcı olduğu haberini verdi. Esma aldığı haberle yıkıldı. İşte İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

İstanbullu Gelin'de Esma'ya 'alzheimer' şoku! İstanbullu Gelin 65. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'in 7 Aralık Cuma yayınlanan 65. yeni bölümünde Boranlar'ın üzerinde kara bulutlar dolaştı. Meyhanede çıkan kavga sonrasında bıçaklanan Adem ve Fikret hastanede ameliyata alındı. Fikret hızlı bir şekilde iyileşirken, Adem'in ise ameliyat sırasında kalbi durdu. Dilara ise Adem'e haksızlık yaptığını düşünerek gözyaşlarına boğuldu. Ameliyattan çıkan Adem ise kendine geldiğinde ayaklarını hissetmediğini fark etti. Yaşananların kendi yüzünden olduğunu bilen Fikret ise adeta yıkıldı.

İstanbullu Gelin son bölümde doktora giden Esma Sultan alzheimer olduğunu öğrendi. Doktoru Esma'ya 'Bundan sonra hayatında değişiklikler olacak. Hazırlıklı olmalısın. Neyse ki erken teşhis koyduk. Sende alzheimer başlangıcı var' dedi.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Fikret ve Adem hastanededir ve durumları ağırdır. Esma, bıçaklanma hadisesinden Adem’i sorumlu tutmaktadır. Faruk ise hiçbir şey bilmedikleri için annesinin tepkisini anlamsız bulur. Fikret kendisine geldiğinde ilk merak ettiği Adem olur. Adem ise Fikret kadar şanslı değildir. Faruk’sa Adem’i artık nereye koyacağını bilememektedir. Tüm bunlar yaşanırken Boran erkekleri Garip’in yakın zamanda evlenme isteği ile karşı karşıya kalır. Esma’nın yaşayacağı şok ise bu haber ile olmayacaktır.

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