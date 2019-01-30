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İstanbullu Gelin'de Fikret ve İpek ayrılıyor mu? İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.01.2019 03:10 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin'de İpek'i Okan Korkmaz ile samimi bir şekilde gören Fikret çılgına döndü. Fikret'in Okan'a saldırması ise İpek ile arasını iyice açtı. İpek evi terk ederken Faruk ise Fikret'ten hesap soruyor. Garip'le evlenmesinin ardından balayında eğlenceli günler geçiren Esma Sultan ise konağa döndükten sonra hem hastalığı hem de çocuklarıyla ilgili sorunlarla yüz yüze kaldı. İşte İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 1 Şubat Cuma yayınlanacak olan 70. yeni bölümünde Fikret ve İpek şoku yaşanacak. İpek'i Okan ile bir barda gören Fikret adeta çıldırdı ve Okan'a saldırdı. İpek yaşanan olayın ardından Fikret'e büyük öfke duydu. Fikret Adem ile dertleşirken, Adem'in Okan'dan hoşlanmadığını söylemesi de dikkat çekti. Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasından sonra zor günler geçiren Esma Sultan ise Garip'le evlenmesinin ardından Uludağ tatilinde keyifli anlar yaşamıştı. Ancak balayı sonrasında konağa dönen Esma, ailesiyle ilgili sıkıntılarla yine yıkılıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Esma yıllar sonra aşkına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, annelerinin hasta olduğunu öğrenen Faruk, Fikre ve Osman ise yeni kararlar aldı. Annesinin konaktan ayrılmamasını istediği Faruk'a Süreyya destek oldu.

Esma ve Garip başladıkları zorlu yeni dönemi el ele vererek hafifleteceklerine inanmak istemektedir. Faruk için baş edilmesi zor da olsa dengesini korumaya çalışmakta, Süreyya ile kendine güç toplamaktadır. Süreyya sorumluluklarının bilincinde dik durmaya çalışırken Dilara ile hiç istemediği bir çatışmada bulur kendini. Fikret için ise her şey daha da karışmaya başlamıştır. Bir yandan annesinin hastalığı, Garip’le konakta yaşama fikri diğer yanda İpek ile bir türlü oturtamadıkları evlilikleriyle sıkışmış hissetmekte her şeye yeniden başlamak istemektedir ancak bu düşündüğü gibi kolay değildir…

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