İstanbullu Gelin'de Süreyya ve Faruk barışıyor mu? İstanbullu Gelin 77. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 77. yeni bölümüyle 22 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek. İstanbullu Gelin yeni bölümde, Süreyya konakta daha önce hiç yaşamadığı duygularla mücadele ederken Faruk da iş yoğunluğuna sığınır. İpek, ailesi için harekete geçerek Okan’la görüşür, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğu konusunda Okan’ı ikna eder. Okan şirketten ayrılır.

BORANLAR'DA BUZLAR ERİYOR!

Özgür’ün durumu iyiye gitmektedir, arkadaşının yaptığı hata nedeniyle kendisini suçlu hissederek harekete geçer ve Süreyya ile görüşür. Bu sırada Emir okuldaki bir gündem nedeniyle babasına ulaşmaya çalışmaktadır fakat Faruk’un yoğunluğu buna izin vermez. Emir’in yurt dışına eğitime gitme kararı Faruk’un hayatında önemli değişimlere neden olacaktır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde, iş seyahatinde otelde kalan Faruk, eşi Süreyya'ya atacağı mesajı yanlışlıkla yan odasında kalan Özgür'e gönderdi. Uzun süredir Faruk'tan hoşlanan, Okan'ın yeğeni Özgür ise bu mesajdan sonra Faruk'un da kendisinden hoşlandığını sandı. Faruk ise yaptığı hatayı fark edince özür dilemek için Özgür'ün kapısını çaldı. Ancak Özgür bir anda Faruk'u öpmeye başladı. O sırada sürpriz yapmak için otele gelen Süreyya ise Faruk ve Özgür'ü bornozlu bir şekilde oda kapısında öpüşürlerken yakaladı.