İstanbullu Gelin'den romantik fragman! İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 68. son bölümüyle 28 Aralık Cuma akşamı ekrana gelmişti. Yeni yılla birlikte ekrana ara veren İstanbullu Gelin'dne 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Esma ve Garip konakta yapılan törenle evlenmişti. İkili balayı için gittikleri Uludağ'da romantik ve eğlenceli anlar yaşıyor. Garip'in Esma'ya 'Senin için çılgın planlarım var' demesi dikkat çekiyor. Yeni bölüm fragmanında, Esma ve Faruk ise annelerinin evlenmesinin ardından hayatlarını yeniden düzenliyor. Esma'nın 'Sanki bildiğim her şey yanlıştı ve ben kaybolmuştum' sözleri dikkat çekerken, Faruk ise ''Sadece benim hayatımın değil bu evin de merkezindesin artık. Annemden sonra bu evdeki her şey sana kalacak' diyor.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ocak ayında ekrana ara veren İstanbullu Gelin dizisinin 69. yeni bölümünü 25 Ocak Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin'in son bölümünde Boranlar'da düğün heyecanı vardı. Faruk ve Fikret, Garip ve anneleri Esma'nın konakta yaşayacak olması nedeniyle ayrı ev tutarak konaktan ayrılmaya karar verdiler. Esma ise nikahının ardından çocuklarıyla konuşarak hastalığını ilk defa açıkladı. Esma, doktorun yaşadığı yeri ve alışkanlıklarını değiştirmemesini tavsiye ettiğini bu nedenle de Garip'in burada kalmaya karar verdiğini söyledi. Esma kalan sağlıklı hayatını sevdikleriyle bir arada geçirmeyi istediğini söyleyerek, Faruk'tan konaktan ayrılmamasını istedi.