MAGAZİN

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin dizisinde üç ayrılık yaşanacak

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

8 Haziran’da sezon finali yapacak olan İstanbullu Gelin'de, bu hafta Can karakterine hayat veren Murat Aygen, ekibe veda edecek. Başlangıçta Murat Aygen diziyle kısa süreli anlaşma yapmış ancak daha sonra başarılı performansı ve seyirciden gelen olumlu geri dönüşlerin ardından rolü uzatılmıştı.

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Efendi kişiliği ve iş disiplini nedeniyle dizi ekibinin çok sevdiği Murat Aygen, senaryo gereği diziden ayrılacak.

SEVGİLİLER DİZİYE VEDA EDİYOR

Yurtdışında da büyük ilgi gören ve her hafta yeni bir ülkede seyirciyle buluşan “İstanbullu Gelin”de ayrıca Boran ailesinde de 2 kayıp yaşanacak. Dizide Özcan Deniz’in küçük kardeşi Murat Boran’a hayat veren Berkay Hardal, önümüzdeki hafta ekipten ayrılacak. Hardal’ın birkaç ay önce yapım şirketine menajeri aracılığıyla ayrılmak istediğini söylediği ve gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.

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Sözleşmesi devam ettiği için yapımcıya ihtarname gönderen oyuncunun şu günlerde son sahneleri çekiliyor. Bu arada Süreç Film’in Show TV için çekeceği “Meleklerin Aşkı” dizisiyle başrol oynamak için anlaşma yapan genç yıldız, dün yeni oyuncu arkadaşlarıyla okuma provasına katıldı.

Öte yandan Berkay Hardal’ın gerçek hayatta da sevgilisi olan Hira Koyuncuoğlu da aynı tarihte “İstanbullu Gelin”e veda edecek.

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Evin hizmetçisi Bade rolüne hayat veren Koyuncuoğlu, son bölümlerde Murat Boran’la gizlice evlenerek ailede büyük bir şokun yaşanmasına neden olmuştu. İki sevgilinin karı kocayı canlandırdıkları dizideki 2 sezon süren maceraları, sürpriz bir şekilde son bulacak.

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