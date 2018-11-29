İstanbullu Gelin'e sürpriz oyuncu! Özgür rolündeki Eylül Su Sapan kimdir? İstanbullu Gelin 64. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'in 30 Kasım Cuma yayınlanacak olan 64. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Boranlar iş hayatına hızlı giriyor. Faruk'un yeni asistanı Özgür ise güzelliğiyle Süreyya'yı şoke ediyor.

FARUK’A YENİ ASİSTAN GELİYOR ORTALIK KARIŞIYOR

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı Star TV’nin büyük beğeni ile izlenen dizisi İstanbullu Gelin’in 30 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Faruk’a yeni asistan olarak gelen Özgür’ün erkek değil de kadın çıkması ortalığı fena karıştıracak.



Bursa’da her şeye sıfırdan başlayan Boranlar hızlıca işlere girişirler. Akif, Fikret ve Okan’ın da dahil olduğu şirketin yeni çalışanlarından biri de Özgür’dür. Aynı zamanda Okan’ın yeğeni de olan Özgür çok çalışkan ve iş bitiricidir. Ancak ismin dolayı başta Süreyya olmak üzere herkesin erkek asistan zannettiği Özgür’ün kadın üstelik de güzel çıkması ortalığın fena karışmasına neden olur. Diziye konuk oyuncu olarak Özgür rolünde ise genç isim Eylül Su Sapan’ı izleyeceğiz.