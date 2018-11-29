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İstanbullu Gelin'e sürpriz oyuncu! Özgür rolündeki Eylül Su Sapan kimdir? İstanbullu Gelin 64. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.11.2018 22:47 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 64. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde mirasa kavuşan Boranlar eski günlerine geri dönüyor. Faruk Boranlar Turizm'i faaliyete geçiriyor. Faruk'un yeni asistanı Özgür ise ortalığı karıştırıyor. Peki İstanbullu Gelin'de Faruk'un asistanı Özgür rolünü kim oynuyor? Eylül Su Sapan kimdir? İşte İstanbullu Gelin 64. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

İstanbullu Gelin'e sürpriz oyuncu! Özgür rolündeki Eylül Su Sapan kimdir? İstanbullu Gelin 64. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'in 30 Kasım Cuma yayınlanacak olan 64. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Boranlar iş hayatına hızlı giriyor. Faruk'un yeni asistanı Özgür ise güzelliğiyle Süreyya'yı şoke ediyor.

FARUK’A YENİ ASİSTAN GELİYOR ORTALIK KARIŞIYOR
Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı Star TV’nin büyük beğeni ile izlenen dizisi İstanbullu Gelin’in 30 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Faruk’a yeni asistan olarak gelen Özgür’ün erkek değil de kadın çıkması ortalığı fena karıştıracak.
Eylül Su Sapan 2
Bursa’da her şeye sıfırdan başlayan Boranlar hızlıca işlere girişirler. Akif, Fikret ve Okan’ın da dahil olduğu şirketin yeni çalışanlarından biri de Özgür’dür. Aynı zamanda Okan’ın yeğeni de olan Özgür çok çalışkan ve iş bitiricidir. Ancak ismin dolayı başta Süreyya olmak üzere herkesin erkek asistan zannettiği Özgür’ün kadın üstelik de güzel çıkması ortalığın fena karışmasına neden olur. Diziye konuk oyuncu olarak Özgür rolünde ise genç isim Eylül Su Sapan’ı izleyeceğiz.

Eylül Su Sapan

İSTANBULLU GELİN 64. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Faruk’un Adem’e yaptığı teklif Adem dahil herkesi şaşırtırken Fikret’in büyük tepkisine neden olur. Esma’nın duruma karşı hamlesi gecikmez, onun kararı da aile için sürprizdir. Dilara Adem’den bebeğini sakladığı için kendini suçlarken, Süreyya Adem’in iyileşme sürecinden umutludur ancak Senem’in gözlerine inanamadığı başka bir durum vardır. Git gide dolan, hırslanan Fikret’in Adem’le yüzleşmesi ise herkesi derinden sarsacak bir dönemin habercisidir.

EYLÜL SU SAPAN KİMDİR?
1993 senesinde dünyaya gelen güzel oyuncu an itibarıyla 25 yaşındadır. Lise eğitiminden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde oyunculuk eğitimleri almıştır. Kamera karşısına çıktığı ilk proje ise Show Tv ekranlarının bir dönem oldukça beğeni toplayan dizisi Pis Yedili'dir. Dizide Melis karakterini canlandırmıştır.

Ardından Beş Kardeş ve Klavye Delikanlıları gibi sevilen dizilerde yer almıştır. Genç oyuncu İstanbullu Gelin dizisinde Özgür karakteri ile karşımıza çıkacak.

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