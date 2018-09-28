MAGAZİN

İstanbullu Gelin ile Cesur ve Güzel dizileri Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 01:09 | Son Güncelleme

20 ülkenin adaylarının değerlendirildiği 46. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin adayları açıklandı. Listede Star TV’de ekrana gelen "İstanbullu Gelin" ve "Cesur ve Güzel" adaylık kazanan yapımlar olurken, "Söz" dizinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi.

İstanbullu Gelin ile Cesur ve Güzel dizileri Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi

2018 Uluslararası Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu. Türkiye listede 3 kategoriden adaylıkla yer alırken Star TV’nin başarısı dikkat çekti.

Star TV’de ekranlara gelen “Söz” dizinde yer alan Tolga Sarıtaş, En İyi Erkek Oyuncu ödüne aday gösterilirken, yine Star TV’de izleyicle buluşan “İstanbullu Gelin” ve “Cesur ve Güzel” dizileri de Telenova kategorisinde ödüle aday oldu.

cesur ve güzel

Buna göre Ay Yapım imzalı Cesur ve Güzel (Brave and Beautiful) ve O3 Medya imzalı İstanbullu Gelin, Telenovela kategorisinde Ouro Verde (The Payback) ve Paquita La Del Barrio dizilerine karşı yarışacak.

istanbullu

Geçen yıl Telenovela kategorisinde, “Kara Sevda” dizisi ödül kazanmıştı. Tolga Sarıtaş ise En İyi Erkek Oyuncu Performansı dalında Brezilya’dan Julio Andrade, Kanada’da Billy Campbell ve Danimarka’dan Lars Mikkelsen ile mücadele edecek.

Ödül töreninin, ABD’nin New York kentindekindeki Hilton Oteli’nde, 19 Kasım’da düzenleneceği belirtildi.

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