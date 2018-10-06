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İstanbullu Gelin son bölümde Ülfet'ten Esma'ya şok sözler! Faruk'un öz babası kim?

DİZİ HABERLERİ  | 06.10.2018 02:43 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 5 Ekim Cuma yayınlanan 56. yeni bölümünde şoke eden bir gelişme yaşandı. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde Esma ve Ülfet arasında büyük yüzleşme yaşandı. Ülfet, Esma'ya 'Faruk 7 aylık doğdu. Ama topaç gibi doğdu. Sence normal mi? Yoksa yıllarca zavallı ağabeyime Faruk'u kendi oğlu diye yutturduğunu açıklama zamanı geldi mi?' diye sordu. Ülfet bu sözler karşısında donup kalırken, konuşmaları dinleyen Fikret ise büyük şok yaşadı.

İstanbullu Gelin son bölümde Ülfet'ten Esma'ya şok sözler! Faruk'un öz babası kim?

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolde oynadığı İstanbullu Gelin dizisine yeni sezonda katılan usta oyuncu Meral Çetinkaya'nın canlandırdığı, Boranlar'ın gizemli halası Ülfet karakteri ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Boranlar'ın içinde düştüğü zor durumdan faydalanan Ülfet, Esma ile büyük bir yüzleşme yaşadı. Ağabeyinin karısı Esma'ya şok bir suçlamada bulunan Ülfet'in söyledikleri dizideki tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

İstanbullu Gelin son bölüm finalinde, Esma, Ülfet'in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyadı. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret'in kırılma noktası olacak. Ülfet, Esma'ya Faruk'un babasının başkası olduğunu bildiğini söyledi. Ülfet, Esma'ya 'Faruk 7 aylık doğdu. Ama topaç gibi doğdu. Sence normal mi? Yoksa yıllarca zavallı ağabeyime Faruk'u kendi oğlu diye yutturduğunu açıklama zamanı geldi mi?' diye sordu. Ülfet'in bu sözleri karşısında ise Esma donup kaldı. Ancak bu konuşmaları dinleyen bir başkası vardı. Fikret duydukları karşısında şoke olurken, bu bildikleri ilerleyen bölümlerde onun için bir dönüm noktası olacak.

FARUK GÖZALTINA ALINDI
İstanbullu Gelin 56. bölümde Faruk yeni girdiği işinde bir toplantı sırasındayken polisler tarafından 'cinayete teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındı. Adem'i işyerinde döven ve tehdit eden Faruk, Adem'in şikayetçi olmasıyla emniyete götürüldü. Faruk'un tek çıkış yolu Adem'in davayı geri çekmesine bağlıdır. Faruk'un gözaltına alındığı öğrenen Dilara, Adem'in karşısına çıktı ve şikayetini geri almadığı takdirde kendisini bir daha göremeyeceğini söyledi. Dilara'nn sözleri karşısında ifadesinde değişikliğe giden Adem, şikayetinden vazgeçti ve Faruk serbest kaldı. Ancak Faruk serbest kaldıktan sonra eşi Süreyya'ya patladı. Faruk Süreyya'ya 'Sen 3 kuruş kazanacaksın diye ben katil oluyordum' diye bağırdı.


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