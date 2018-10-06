İstanbullu Gelin son bölümde Ülfet'ten Esma'ya şok sözler! Faruk'un öz babası kim?

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolde oynadığı İstanbullu Gelin dizisine yeni sezonda katılan usta oyuncu Meral Çetinkaya'nın canlandırdığı, Boranlar'ın gizemli halası Ülfet karakteri ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Boranlar'ın içinde düştüğü zor durumdan faydalanan Ülfet, Esma ile büyük bir yüzleşme yaşadı. Ağabeyinin karısı Esma'ya şok bir suçlamada bulunan Ülfet'in söyledikleri dizideki tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

İstanbullu Gelin son bölüm finalinde, Esma, Ülfet'in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyadı. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret'in kırılma noktası olacak. Ülfet, Esma'ya Faruk'un babasının başkası olduğunu bildiğini söyledi. Ülfet, Esma'ya 'Faruk 7 aylık doğdu. Ama topaç gibi doğdu. Sence normal mi? Yoksa yıllarca zavallı ağabeyime Faruk'u kendi oğlu diye yutturduğunu açıklama zamanı geldi mi?' diye sordu. Ülfet'in bu sözleri karşısında ise Esma donup kaldı. Ancak bu konuşmaları dinleyen bir başkası vardı. Fikret duydukları karşısında şoke olurken, bu bildikleri ilerleyen bölümlerde onun için bir dönüm noktası olacak.