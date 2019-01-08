İstanbullu Gelin yayın akışından kaldırdı! İstanbullu Gelin ne zaman?

Star TV'nin en çok izlenen ve en çok ses getiren iddialı yapımlarından biri olan İstanbullu Gelin dizisi yeni bölümü neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu dizinin hayranlarının gündeminde.

Peki, sezon finali tadında bir bölüm ile ekrana gelen İstanbullu Gelin'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

3 sezondur her cuma Star TV ekranlarında yayınlanan dizi İstanbullu Gelin reytinglerde de zirveyi kimseye kaptırmadı ve yayınladığı günlerde rakiplerine deyim yerindeyse nal söktürdü.

Karşısında fenomen diziler olmasına rağmen İstanbullu Gelin her hafta zirvedeki yerini korudu.

STAR TV YAYIN AKIŞINDA YOK

Yeni bölüm fragmanlarını bekleyen izleyicilere ise kötü heber geldi. İstanbullu Gelin yeni bölüm bu hafta yani 11 Ocak cuma akşamı da yayınlanmayacak. Star TV yayın akışından İstanbullu Gelin'i kaldırdı.

DİZİNİN TEKRARI YAYINDA OLACAK

Cuma akşamı İstabullu Gelin'in yeni bölümünü bekleyenler ise şok olacak, çünkü Star TV dizinin eski bölümünü yeniden ekrana getirecek.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

İstanbullu Gelin 169. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı ise henüz netleşmiş değil. Dizinin yapımcıları henüz onaylamasa da dizinin yeni bölümü 25 Ocak cuma akşamı ekrana gelecek.

