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İstanbullu Gelin yeni sezon ilk bölümden ön izleme! Boranlar için yeni bir hayat başlıyor

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2018 02:11 | Son Güncelleme

Star TV'nin yeni sezonu merakla beklenen dizisi İstanbullu Gelin'in 54. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Cuma akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelecek olan İstanbullu Gelin'de çöküş içinde olan Boranlar'da sular durulmuyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm ilk sahnesinde zor durumda olan Faruk'la Osman'ın duygusal konuşması dikkat çekiyor. 3. sezona sert bir başlangıç yapacak olan İstanbullu Gelin'de tüm mal varlığını kaybeden Boranlar yeni bir hayata tutunmaya çalışıyor.

İstanbullu Gelin yeni sezon ilk bölümden ön izleme! Boranlar için yeni bir hayat başlıyor

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin'in 3. sezonunda yeni bir dönem başlıyor. Star TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi İstanbullu Gelin, 21 Eylül akşamı 3. sezonu açıyor. Adem’in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul’da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak? Faruk, bir çıkış yolu bulabilmek için her yolu denerken, Fikret tüm olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Adem, konağı almıştır almasına ama bunun karşılığında hiç beklemediği bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜM ÖZETİ
Boranlar’da Sular Durulmuyor!
Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor. Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır. Adem, Dilara’ya ulaşamamanın öfkesini çıkartacak yer ararken, Fikret vicdan muhasebesiyle git gide karanlığa çekilmektedir. Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç… Esma için geçmişten gelen bu sürpriz büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirmektedir.

MERAL ÇETİNKAYA İSTANBULLU GELİN'DE!
İstanbullu Gelin'in 3. sezonunda kadroya dahil olan Meral Çetinkaya’nın merakla beklenen yeni imajına ait ilk kareler paylaşıldı.

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Bu güne kadar görmeye alışık olduğumuz tarzının dışına çıkan Çetinkaya, Esma’nın yılladır görüşmediği görümcesi Ülfet Kavaklı’yı canlandıracak. İstanbul Nişantaşı’nda yaşayan Kavaklı, tasarımları ile modanın önde gelen isimlerinden Pera Mağazalarının hem sahibi hem de yaratıcısı.

İstanbullu Gelin için imaj değiştiren Meral Çetinkaya için 10 kişilik kostüm ve aksesuar ekibi görev yaptı. Kıyafetlerde özel tasarım ürünleri tercih edilirken aksesuarlarda iddialı seçimler öne çıktı.
Boranların varlıklı ve bir o kadar da güçlü akrabaları Ülfet Kavaklı’nın ortaya çıkışı ile yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.

ÖZCAN DENİZ VE ASLI ENVER'DEN YENİ SEZON TÜYOLARI

  1. Sezona sert bir başlangıç yapacaklarının altını çizen Özcan Deniz, izleyiciyi uyarıyor:
    “Bu sezon herkes için zorlu geçecek. Boranlar’ı görmeye alışık olduğumuz kalıpların çok dışında izleyeceğiz. Faruk, aileyi bir arada tutmaya çalışmakla kalmayıp, bitti denilen her noktada devam edebilmek için pek çok zorluk ve sorumluluğun altına girecek. Daha önce hiç karşılaşmadığı tavır ve davranışlara göğüs germek durumunda kalacak.

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Başarılı oyuncu Aslı Enver ise “Süreyya belki de en büyük sınavını kızı Yaz ile verecek. Yaşanan tüm bu krizler Süreyya’yı da etkileyip değiştiriyor. Ve biz adım adım bu değişimi izleyeceğiz. Yüreğindeki sevgiyi herkesle cömertçe paylaşan ve gücünü bundan alan Süreyya’yı zor bir seçim bekliyor” dedi.

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