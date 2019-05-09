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İstanbullu seçmen tatil rezervasyonlarını iptal ediyor

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 09.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermesiyle daha önce erken rezervasyonla tatil satın alan ve tatili yeni secim tarihi olan 23 Haziran’a denk gelen vatandaşlar, tarih erteleme ve iptallere başladı.

İstanbullu seçmen tatil rezervasyonlarını iptal ediyor

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, rezervasyon erteleme ve iptallerdeki talebi VOA Türkçe ‘ye anlattı:

“YSK’nın açıklamasıyla beraber acentalara telefon yağmaya başladı. İnsanlar ulaşabildikleri bütün turizm acentalarından tatillerinin iptalini istiyorlar. Bütün şirketler para iadesi yaptı. Yani gitmezsen parasını ödersin şeklinde bir yaklaşımda bulunmuyorlar tüketiciye karşı. Önce demokrasi diyorlar. Türkiye demokrasisi için bu tabi sevindirici bir şey.”

Otellerin hemen hemen hepsinin değişim ya da iptal konusunda anlayışlı olduğunu ifade eden Polatoğlu, bütün havayolu şirketlerinin de açıklama yaparak hiçbir kesinti yapmadan bilet iadesini kabul edeceklerini belirttiklerinin altını çizdi.

Tatil rezervasyonu yapan kişilerin iptal dışında tarih erteleme yaptıklarını anlatan Cem Polatoğlu, rezervasyonların 23 Haziran öncesine alınması halinde ücret farkının iadesi yapılarak değişim yapıldığını ancak ileri bir tarih istenmesi durumunda o döneme ait fiyat farkının alınacağını söyledi.

Tek problemlerinin yurtdışı rezervasyonlar olduğuna vurgu yapan Cem Polatoğlu, “Yurtdışına yaptığımız otel ödemelerini ve yurtdışı uçak şirketlerinin geri ödemelerinde biraz zorlanacağız gibi gözüküyor. Yabancı turizm şirketleriyle yazıştık ve durumun ‘mücbir sebep’ olduğunu anlattık. Henüz onlardan bir cevap gelmedi ama bir iki gün içinde bir cevap gelir diye düşünüyorum. Olumlu karşılayacaklarını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

KAYNAK: VOA Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
23 haziran seçim Tatil iptal

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