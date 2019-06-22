İstanbullular plajlara akın etti

İstanbul'da geçtiğimiz haftaki yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte çok sayıda kişi plajlara akın etti. Caddebostan'da bulunan halk plajı da doldu taştı. İstanbullular gün boyu denize girip güneşlenerek vakit geçirdiler. Cankurtaranlar da gün boyu mesai yaparak herhangi bir boğulma olayının meydana gelmesini engellemeye çalıştı.
(DHA)
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