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İstanbullular plajlara akın etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla çok sayıda kişi plajlara akın etti. Kadıköy'de bulunan Caddebostan plajı da bu kalabalıktan nasibini aldı. Halk plajı sabahın erken saatlerinden itibaren doldu.

İstanbullular plajlara akın etti

İstanbul'da geçtiğimiz haftaki yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte çok sayıda kişi plajlara akın etti. Caddebostan'da bulunan halk plajı da doldu taştı. İstanbullular gün boyu denize girip güneşlenerek vakit geçirdiler. Cankurtaranlar da gün boyu mesai yaparak herhangi bir boğulma olayının meydana gelmesini engellemeye çalıştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul plaj Caddebostan

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