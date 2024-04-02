İstanbulspor 'dağ fare doğurdu' diyerek paylaştı! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti!

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde İstanbulspor Çaykur Rizespor ile karşılaşırken İstanbul ekibi rakibine 4-0 mağlup oldu.

4-0'lık mağlubiyetin ardından İstanbulspor TFF için oldukça sert bir açıklama paylaştı. İstanbulspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

İşte İstanbulspor'un o paylaşımı;

"Gerçek göreviniz olan "istifa" müessesine itibar ederek, en azından erdemli bir duruş sergileyebilmenizi dilemekle birlikte "Dağın fare doğurduğu" ve "Tuzun koktuğu" bir ortamda size de, sizin dilinizle cevap vermek gerekirse değer, "Yeterrr!"







