SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. İstanbulspor'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için olay açıklama! "Hatırla Dursun abi"

İstanbulspor'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için olay açıklama! "Hatırla Dursun abi"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.04.2024 19:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yönelik olarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için flaş bir açıklamada bulundu.

İşte İstanbulspor'un o açıklaması:

"HATIRLA DURSUN ABİ!

16.04.2024 tarihli Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısındaki ifadelerini hatırlıyor musun Dursun Abi?

Bize olan ifadelerini hatırlamıyorsan da; en azından TFF Yönetimine ilişkin, birebir görüşmelerin öncesindeki açıklamalarını unutmamışsındır Abi.

Mevcut TFF Yönetimine "gelmiş geçmiş en kötü federasyon" dediğin günler de üzerinden çok geçmiş değil Abi.

"BUNLARI HATIRLATMAK İSTERİZ"

Ama halen bir büyüğümüz olduğun, "Abi" dediğimiz ve temsil ettiğin Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Galatasaray Camiasına duyduğumuz saygıdan ötürü aşağıdaki hususları yeniden hatırlatmak isteriz Dursun Abi.

16.04.2024 tarihli toplantıda "mevcut TFF Yönetimi'nin kesinlikle değişmesi gerektiğini ve bunun en geç Haziran ayı başında yapılacak genel kurul ile yapılmasının zaruri olduğunu" Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan sunumda ve Kulübümüzün 23.04.2024 tarihli açıklamasında yer alan detaylar nedeniyle TFF'nin belirlediği Temmuz ayının kesinlikle kabul edilemez bir tarih olduğu hususunda, sizin de dahil olduğunuz şekliyle, katılan 16 Kulüp olarak nasıl ortak bir fikre vardığımızı hatırlıyorsundur Dursun Abi.

Söz aldığında "Ben kendisiyle görüşüyorum, merak etmeyin. Seçimi Haziran başına alacaktır" diyerek "imza vermeyi bu görüşme sonrasına bırakalım" diyen de, "18 Temmuz çok geç bir tarih, en geç Haziranın ilk haftası olması gerekli" diyen de sen değilmiydin Dursun Abi?

Toplantıya katılan 16 Kulübümüzün temsilcileri önünde "en azından imzayla gitmesin, saygısızlık olmasın, diyalog kapımız açık kalsın" diye bizleri ikna etmeye çalışırken; "merak etmeyin, bu seçim Haziran başında yapılacak." dedin diye sözüne itimat ettiğimiz Başkan da sendin Dursun Abi.

"İMZA VERECEĞİZ DEMİŞTİN"

"Eğer seçimi öne almazlarsa biz de imza vereceğiz." diyen de sendin Abi.

Kulüplerimizle yapılan müzakerede, TFF ile yapılacak görüşmeleri yürütecek İstişare Heyetine seçilen ve TFF ile olan toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak değil, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının yetkilendirdiği İstişare Heyeti olarak katılacağını söyleyen de sendin Abi.

Vakfımıza yapılan terbiyesizliğe ve alaycı tavra karşı, istişare heyetinin diğer üyeleri olan güzide Kulüplerimizin Başkanları gibi tepki koymak yerine; kameralara "Bu ne güzel soru Serhan" diye cevap vermen doğru oldu mu Dursun Abi ?

"SANA YAKIŞTI MI?"

Türk futbolunu her gün bataklığın içine çekenler için "İmzayla giderse saygısızlık olur" hassasiyetine sahipken; katıldığın toplantıda Vakfımıza saygısızlık yapılmasına müsaade etmen yakıştı mı Dursun Abi ?

Kameralara "Kulüpler Birliği içerisinde bölünme var." derken, son istişare toplantısında senin taleplerine istinaden "bölünme var" dediğin Kulüplerin TAMAMININ ittifakıyla diyalog kapısının açık bırakıldığını unuttun mu Dursun Abi ?

Şimdi TFF Başkanının Genel Kurul tarihini Haziran ayı başına almaması nedeniyle SENİN SÖZÜN DE YERE DÜŞMÜŞKEN; bizlere verdiğin imza sözünü tutmanı bekliyor ve artık sana verdiği sözlerin dahi arkasında durmayan ve zavallı bahanelere sığınan TFF Başkanını hiçbir ortamda sahiplenmeni istemiyoruz Dursun Abi.

Temsil ettiğin Milyonlarca onurlu Galatasaray Taraftarına ve Galatasaray Spor Kulübü Camiasına olan saygımızdan ötürü sen bizim ABİMİZ kalmaya devam edeceksin. Ama tüm konuştuklarımızı iyi hatırlamanı ve Türk Futbolu'nun geleceği için bizlere verdiğin imza sözünü tutarak gereğini yapmanı bekliyoruz Dursun Abi."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'a piyango! Yıldız isme servet önerdilerG.Saray'a piyango! Yıldız isme servet önerdiler
Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz! "Bana sordular, alırsanız tebrikler dedim"Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz! "Bana sordular, alırsanız tebrikler dedim"
Sergen Yalçın'dan canlı yayında Beşiktaş'a beklenmedik cevap!Sergen Yalçın'dan canlı yayında Beşiktaş'a beklenmedik cevap!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek son dakika galatasaray Süper Lig galatasaray başkan süper li devam edecek iyet ekipleri da,
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!

MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!

BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak

BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak

Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz! "Bana sordular, alırsanız tebrikler dedim"

Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz! "Bana sordular, alırsanız tebrikler dedim"

Galatasaray maçı öncesi tüm Sivas'ı tedirgin eden açıklama!

Galatasaray maçı öncesi tüm Sivas'ı tedirgin eden açıklama!

Sergen Yalçın'dan canlı yayında Beşiktaş'a beklenmedik cevap!

Sergen Yalçın'dan canlı yayında Beşiktaş'a beklenmedik cevap!

G.Saray'a piyango! Yıldız isme servet önerdiler

G.Saray'a piyango! Yıldız isme servet önerdiler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.