İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi mi? Süper Lig İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta maçlarıyla devam edecek. Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Maç, 21:00'da başlayacak. zorlu Zorlu karşılaşma öncesi TFF, İstanbulspor Galatasaray maçının da aralarında bulunduğu 3 maça dair yazılı açıklamada bulundu. İstanbulspor Galatasaray maçının tarihi, saati ve kanalı merak konusu oldu.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen maçın hangi gün oynanacağı ise henüz açıklanmadı.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SÜPER LİG'DE ERTELENEN MAÇLAR HANGİLERİ?

Süper Lig'de bu hafta ertelenen maçlar:

İstanbulspor Galatasaray maçı

Fenerbahçe Başakşehir maçı,

Adana Demirspor Beşiktaş maçı.

