İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi mi? Süper Lig İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta maçlarıyla devam edecek. Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Maç, 21:00'da başlayacak. zorlu Zorlu karşılaşma öncesi TFF, İstanbulspor Galatasaray maçının da aralarında bulunduğu 3 maça dair yazılı açıklamada bulundu. İstanbulspor Galatasaray maçının tarihi, saati ve kanalı merak konusu oldu.
İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen maçın hangi gün oynanacağı ise henüz açıklanmadı.
Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Süper Lig'de bu hafta ertelenen maçlar:
İstanbulspor Galatasaray maçı
Fenerbahçe Başakşehir maçı,
Adana Demirspor Beşiktaş maçı.