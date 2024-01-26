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İstanbulspor maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu maç sonunda isyan etti! "Hakemlerden sürekli azar yiyoruz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 08:04 | Son Güncelleme:
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İstanbulspor karşısında 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu mücadelenin ardından konuşurken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu açıklamasında hakemlerin maç içerisindeki tavırlarından dolayı isyan ederken "Maç içerisinde sürekli azar yiyoruz" ifadeleriyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu attığı 2 golle İstanbulspor karşılaşmasında takımını sırtlarken, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KONSANTRASYON KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

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Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Derbilerden sonra böyle maçlar tehlikeli olabiliyor. Bunu konuştuk. Konsantrasyon kaybına tahammülümüz yoktu. Maça gol yiyerek başladık ama sonra geri döndük. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Hafta içi ve hafta sonu maç var, biz de yoruluyoruz." dedi.

"HAKEMLERDEN AZAR YİYORUZ"

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Hakeme tepki gösteren Kerem, "Saha içerisinde kalmak istiyorum ama hakemler tarafından sürekli azar yiyoruz. Rakip düdükten sonra topa vurduğu için hakeme sormaya gittim. Bana 'işine bak' diyor. Böyle hiç bir yere varamayız. Saha içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Biz şampiyonluğa inanıyoruz. Sonunda şampiyon olan taraf inşallah biz olacağız." ifadelerini kullandı.

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