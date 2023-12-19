İstanbulspor Trabzonspor maçı iptal mi, ertelendi mi? İstanbulspor Trabzonspor maçı neden bitti?

İstanbulspor Trabzonspor maçı son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Süper Lig'in 17. haftasında Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma heyecanla bekleniyordu. Ev sahibi takım Süper Lig'de 8 puanla son sırada. Karadeniz ekibi ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI İPTAL Mİ, NEDEN BİTTİ?

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti. Trabzonspor'un, İstanbulspor karşısında 2-1'lik üstünlüğü bulunuyordu. Bordo-mavililerin attığı 2. gol öncesi İstanbulspor faul bekledi. Yapılan VAR incelemesinin ardından Trabzonspor'un golü verildi. Bu karar sonrası İstanbulspor başkanı sahaya indi ve takımı maçtan çekti.

İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil soyunma odasından gelerek hakem Ali Şansalan ve ekibinin elini sıkıp geri döndü. İstanbulspor maça çıkmayacak.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. İstanbulspor'un hükmen 3-0 mağlup olması beklenirken, puan silme cezasının da gündemde olduğu ifade edildi.







