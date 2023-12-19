İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

İstanbulspor Trabzonspor maçı canlı olarak yayınlandı. Süper Lig'in 17. haftasında Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için araştırmalar yoğunlaştı. Ev sahibi takım Süper Lig'de 8 puanla son sırada. Karadeniz ekibi ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor. Taraftarlar arama motorlarında Trabzonspor maçı canlı izleme ekranını sorguluyor. İşte Trabzonspor maçı canlı yayın saati ve kanalı...

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Trabzonspor maçı 19 Aralık 2023 Salı saat 20.00'de başladı. Ancak İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. İstanbulspor'un hükmen 3-0 mağlup olması beklenirken, puan silme cezasının da gündemde olduğu ifade edildi.







