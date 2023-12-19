SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

19.12.2023 13:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Trabzonspor maçı canlı olarak ekrana geldi. Ev sahibi takım, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Karadeniz ekibini konuk etti. Bordo mavili ekip bu karşılaşmada galibiyet almayı ve 4. sıradaki yerini korumayı hedefliyordu. Ev sahibi takım ise 3 puanı almanın peşine düştü. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor Trabzonspor maçı canlı olarak yayınlandı. Süper Lig'in 17. haftasında Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için araştırmalar yoğunlaştı. Ev sahibi takım Süper Lig'de 8 puanla son sırada. Karadeniz ekibi ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor. Taraftarlar arama motorlarında Trabzonspor maçı canlı izleme ekranını sorguluyor. İşte Trabzonspor maçı canlı yayın saati ve kanalı...

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Trabzonspor maçı 19 Aralık 2023 Salı saat 20.00'de başladı. Ancak İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. İstanbulspor'un hükmen 3-0 mağlup olması beklenirken, puan silme cezasının da gündemde olduğu ifade edildi.


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor'dan paylaşım! ''Başakşehir'de kara gece''Sivasspor'dan paylaşım! ''Başakşehir'de kara gece''
Abdullah Avcı'dan maç sonunda açıklama geldi!Abdullah Avcı'dan maç sonunda açıklama geldi!
Hakeme saldırıya protesto!Hakeme saldırıya protesto!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor İstanbulspor son karar maçı süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında iki yere vurgu yaptı! "Kurtulma şansı yok"

Canlı yayında iki yere vurgu yaptı! "Kurtulma şansı yok"

Erman Toroğlu'ndan korkutan yorum!

Erman Toroğlu'ndan korkutan yorum!

10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarar, altındakilere yaramaz! 2024 zamlı emekli maaşları için çizgiyi çekti...

10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarar, altındakilere yaramaz! 2024 zamlı emekli maaşları için çizgiyi çekti...

Olaylı İstanbulspor Trabzonspor maçında skandal bir detay daha ortaya çıktı

Olaylı İstanbulspor Trabzonspor maçında skandal bir detay daha ortaya çıktı

İşte İstanbulspor'un alacağı ceza...

İşte İstanbulspor'un alacağı ceza...

Yaşananların ardından ağzını fena bozdu!

Yaşananların ardından ağzını fena bozdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.